أعلنت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية الجمعة أنها تدرس إصابات بتجلط الدم بعد أخذ لقاح جونسون آند جونسون بعد تسجيل أربع حالات بينها وفاة.

وذكرت الهيئة أن لجنتها الخاصة بالسلامة "بدأت تدرس تقارير للتحقق من حالات تجلط الدم بعد أخذ اللقاح".

وأضافت أن ثلاث حالات سجلت في الولايات المتحدة ورابعة خلال تجارب سريرية في موقع لم يحدد. وأجاز الاتحاد الأوروبي استخدام اللقاح لكنه لم يبدأ بالتطعيم به.

وقالت الوكالة "تم الإبلاغ بعد التطعيم بلقاح جونسون (اسم الفرع الأوروبي للعملاق الأمريكي)، عن أربع حالات خطيرة من الجلطات غير العادية المرتبطة بمستويات منخفضة من الصفائح الدموية".

أجازت الهيئة الأوروبية لقاح جونسون آند حونسون ومن المقرر أن يبدأ إعطاؤه في دول الاتحاد الأوروبي في نيسان/إبريل الحالي.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي قامت فيه الهيئة التي تتخذ من أمستردام مقراً بدراسة حالات جلطات دموية لدى أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا وأقرّت بأنها يجب اعتبارها آثاراً جانبية للقاح، وإن كانت نادرة.

ويستخدم كلا اللقاحين فيروسات غدية كناقل.