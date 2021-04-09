سياسة
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بريطانيا: تركيا شريك مهم في حفظ أمن البحرين المتوسط والأسود
اعتبر وزير الدفاع البريطاني أن تركيا شريك وحليف لبريطانيا في الناتو بالحفاظ على أمن منطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود، مؤكداً ضرورة تطوير سبل العمل معها.
بريطانيا: تركيا شريك مهم في حفظ أمن البحرين المتوسط والأسود
 زيارة أقار إلى بريطانيا جاءت لتأكيد التعاون الوثيق بين البلدين الحليفين في الناتو في قضايا الدفاع والأمن / AA
9 أبريل 2021

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن تركيا شريك مهم في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في الحفاظ على أمن منطقتَي البحرين المتوسط والأسود.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الدفاع البريطانية، الجمعة، حول الزيارة التي يجريها وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إلى بريطانيا منذ أمس وتستغرق يومين.

وذكر البيان أن زيارة أقار إلى بريطانيا جاءت للتأكيد على التعاون الوثيق بين البلدين الحليفين في الناتو في قضايا الدفاع والأمن.

ولفت إلى أن الوزيرين بحثا إمكانيات العمل المشترك ومع الحلفاء الدوليين بخصوص الأمن الإقليمي وتقديم الدعم في مكافحة داعش الإرهابي، مؤكداً أن البلدين عضوان في التحالف الدولي ضد التنظيم.

وبيّن البيان أن والاس أجرى جولة مع نظيره التركي على متن حاملة الطائرات "برينس أوف والاس"، بقاعدة بورتسموث البحرية، وعقدوا اجتماعاً مع ممثلي الصناعات الدفاعية البريطانية.

ونقل عن والاس قوله: "تعتبر تركيا شريكاً وحليفاً لبريطانيا في الناتو بالحفاظ على أمن منطقتي البحر المتوسط والبحر الأسود".

وأضاف: "من دواعي سروري أن أرحب بالوزير أقار في المملكة المتحدة لإجراء مناقشات مثمرة حول إمكانية تطوير علاقات دفاع قوية في عدة المجالات، من مناورات وعمليات الناتو إلى التعاون الصناعي".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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