سياسة
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قلق من اندلاع "حرب أهلية" في أوكرانيا.. ماذا قالت روسيا؟
متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" يقول إن بلاده "قلقة من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا، قد تشكل تهديداً لأمن روسيا".
قلق من اندلاع "حرب أهلية" في أوكرانيا.. ماذا قالت روسيا؟
تندلع اشتباكات في دونباس بين القوات الأوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا / AFP
9 أبريل 2021

قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، إن بلاده "قلقة من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا، قد تشكل تهديداً لأمن روسيا".

جاء ذلك في حديث لبيسكوف نقله الإعلام المحلي، الجمعة، حول تطورات المشهد العسكري على الحدود مع أوكرانيا والأزمة الأخيرة في منطقة "دونباس" الأوكرانية.

واعتبر بيسكوف أن سلوك الجانب الأوكراني "غير المدروس" في التعاطي مع قضية دونباس، يزيد احتمالية نشوب نزاع مسلح في المنطقة، وفق تعبيره.

وأوضح أن موسكو ستتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها في حالة اندلاع نزاع جنوب شرق أوكرانيا، مشدداً على أن المجتمع الدولي بأسره سيعمل على منع مثل هذه الصراعات.

وبين الفينة والأخرى، تندلع اشتباكات في دونباس بين القوات الأوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا أعلنوا استقلالهم من جانب واحد عام 2014، ما أدى إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ ذلك الحين.

وتوصلت الأطراف المتحاربة شرقي أوكرانيا في فبراير/شباط 2015، في عاصمة بيلاروسيا "مينسك" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا، بالإضافة إلى سيطرة أوكرانيا على كامل حدودها مع روسيا بحلول نهاية 2015، وهو ما لم يتحقق بعد.

يذكر أن العلاقات بين كييف وموسكو تشهد توتراً متصاعداً منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين في "دونباس".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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