سياسة
2 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة تطالب الإمارات بالكشف عن مصير الشيخة لطيفة
طالبت الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير الشيخة لطيفة، بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم إمارة دبي، المحتجزة "رهينة" لدى والدها.
الأمم المتحدة تطالب الإمارات بالكشف عن مصير الشيخة لطيفة
شبكة BBC بثت شريط فيديو لابنة حاكم دبي تقول فيه إنها "رهينة" وتخشى على حياتها
9 أبريل 2021

طالبت الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير الشيخة لطيفة، بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، حاكم إمارة دبي، المحتجزة "رهينة" لدى والدها.

وأعربت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، عن قلقها بشأن ما إذا كانت الشيخة لطيفة على "قيد الحياة".

وقالت هورتادو "نحن قلقون للغاية، ليس لدينا دليل على أن الشيخة لطيفة لا تزال على قيد ا لحياة".

وأضافت: "نريد دليلاW واضحاً ومقنعاً على أنها لا تزال بصحة جيدة".

وفي 19 فبراير/شباط الماضي، نشرت سفارة الإمارات لدى بريطانيا، بياناً بتوقيع أسرة آل مكتوم، يؤكد أن "الشيخة لطيفة تخضع لعلاج صحي منزلي، وستظهر مرة أخرى للعلن في الوقت المناسب".

وظهرت قضية الشيخة لطيفة عام 2018، بعد أن أخفقت محاولتها الفرار من الإمارات، التي تواجه اتهامات حقوقية بالتمييز ضد النساء وعدم تقبل أي من أشكال المعارضة.

وصرح العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، أن لطيفة نُقلت بالقوة إلى البلاد في "عملية اختطاف" واضحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us