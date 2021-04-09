سياسة
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خلاف حول موعد إقامة الصلاة.. القبض على مواطن قتل مؤذناً ومصلياً في السعودية
نشرت صحف محلية سعودية خبراً عن قيام مواطن في الستين من عمره بالترصد لمؤذن ومُصل في السبعين من عمريهما وقتلهما، بعدما كان على خلاف معهما حول مواقيت الصلاة والإقامة وكذلك إمامة المسجد.
خلاف حول موعد إقامة الصلاة.. القبض على مواطن قتل مؤذناً ومصلياً في السعودية
جريمة قتل مؤذن ومصلّ داخل مسجد في حي البوادي / مواقع التواصل
9 أبريل 2021

نشرت وسائل إعلام سعودية محلية خبراً عن جريمة قتل مؤذن ومصلّ داخل مسجد في حي البوادي في تبوك طعناً، فجر الجمعة.

وترصد مواطن في الستين من عمره مؤذناً ومصلياً في السبعين من عمريهما كان على خلاف معهما حول مواقيت الصلاة والإقامة وكذلك إمامة المسجد، وقالت مصادر إن الجاني يعاني اعتلالات نفسية ما دفعه إلى ارتكاب جريمته.

وفوجئ إمام المسجد ببركة دماء بداخله، وعلى الفور أبلغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت إلى مسرح الجريمة.

وضبطت شرطة منطقة تبوك الجاني في وقت قياسي، بعد ساعتين من ارتكابه الجريمة، وقدمته للمحاكمة بعد تسجيل اعترافه للمحققين بتفاصيل الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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