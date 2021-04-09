نشرت وسائل إعلام سعودية محلية خبراً عن جريمة قتل مؤذن ومصلّ داخل مسجد في حي البوادي في تبوك طعناً، فجر الجمعة.

وترصد مواطن في الستين من عمره مؤذناً ومصلياً في السبعين من عمريهما كان على خلاف معهما حول مواقيت الصلاة والإقامة وكذلك إمامة المسجد، وقالت مصادر إن الجاني يعاني اعتلالات نفسية ما دفعه إلى ارتكاب جريمته.

وفوجئ إمام المسجد ببركة دماء بداخله، وعلى الفور أبلغ الجهات الأمنية التي بدورها حضرت إلى مسرح الجريمة.

وضبطت شرطة منطقة تبوك الجاني في وقت قياسي، بعد ساعتين من ارتكابه الجريمة، وقدمته للمحاكمة بعد تسجيل اعترافه للمحققين بتفاصيل الحادث.