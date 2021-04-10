سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 10 أبريل/نيسان 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 10 أبريل/نيسان 2021
تندلع اشتباكات في دونباس بين القوات الأوكرانية وانفصاليين موالين لروسيا / AFP
10 أبريل 2021

أهم الأحداث:

قلق من اندلاع "حرب أهلية" في أوكرانيا.. ماذا قالت روسيا؟، وبريطانيا تقول إن تركيا شريك مهم في حفظ أمن البحرين المتوسط والأسود.

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قلق من اندلاع "حرب أهلية" في أوكرانيا.. ماذا قالت روسيا؟

قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، إن بلاده "قلقة من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا، قد تشكل تهديداً لأمن روسيا". [TRT عربي]

واعتبر بيسكوف أن سلوك الجانب الأوكراني "غير المدروس" في التعاطي مع قضية دونباس، يزيد احتمالية نشوب نزاع مسلح في المنطقة، وفق تعبيره. [TRT عربي]

وأوضح أن موسكو ستتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها في حالة اندلاع نزاع جنوب شرق أوكرانيا، مشدداً على أن المجتمع الدولي بأسره سيعمل على منع مثل هذه الصراعات. [TRT عربي]

بريطانيا: تركيا شريك مهم في حفظ أمن البحرين المتوسط والأسود

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن تركيا شريك مهم في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في الحفاظ على أمن منطقتَي البحرين المتوسط والأسود. [TRT عربي]

وذكر بيان لوزارة الدفاع البريطانية أن زيارة أقار إلى بريطانيا جاءت لتأكيد التعاون الوثيق بين البلدين الحليفين في الناتو في قضايا الدفاع والأمن. [TRT عربي]

ولفت إلى أن الوزيرين بحثا إمكانيات العمل المشترك ومع الحلفاء الدوليين بخصوص الأمن الإقليمي وتقديم الدعم في مكافحة داعش الإرهابي، مؤكداً أن البلدين عضوان في التحالف الدولي ضد التنظيم. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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