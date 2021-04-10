سياسة
3 دقيقة قراءة
بكين وواشنطن.. خلافات متصاعدة بشأن تايوان "قد تزعزع الاستقرار"
قال البيت الأبيض إنه يراقب عن كثب الأنشطة العسكرية الصينية المتزايدة في مضيق تايوان، معتبراً أن خطوات بكين الأخيرة "قد تزعزع الاستقرار"، بعد أن أفادت تايوان بأن 11 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها بينها ثماني مقاتلات حربية.
بكين وواشنطن.. خلافات متصاعدة بشأن تايوان "قد تزعزع الاستقرار"
كانت الصين ألقت بمسؤولية نشوب توتر بشأن تايوان على الولايات المتحدة بعد أن أبحرت سفينة حربية أمريكية قرب الجزيرة / Others
10 أبريل 2021

أكد البيت الأبيض أنه يراقب عن كثب الأنشطة العسكرية الصينية المتزايدة في مضيق تايوان، معتبراً أن خطوات بكين الأخيرة "قد تزعزع الاستقرار".

وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين، الجمعة: "عبّرنا بوضوح عن مخاوفنا وقلقنا سرّاً وعلناً.. مخاوفنا المتزايدة بشأن عدائية الصين حيال تايوان".

وردت بالقول لدى سؤالها عن قلق واشنطن من احتمال غزو صيني للجزيرة: "لقد شهدنا تزايداً مقلقاً في الأنشطة العسكرية الصينية في مضيق تايوان، وهو أمر نعتقد أنه قد يزعزع الاستقرار".

وتشكو تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها من طلعات متكررة تنفذها الطائرات الصينية بالقرب من الجزيرة.

وتتركز تلك الطلعات في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي قريباً من جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان.

وأفادت وزارة الدفاع في تايوان بأن 11 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها الجمعة، بينها ثماني مقاتلات حربية.

وكانت الصين ألقت الخميس بمسؤولية نشوب توتر بشأن تايوان على الولايات المتحدة بعد أن أبحرت سفينة حربية أمريكية قرب الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، وتساءلت بكين إن كان يمكن للصين الإبحار في خليج المكسيك "لإظهار القوة".

وشكت تايوان من تكرار أنشطة بكين العسكرية في الأشهر القليلة الماضية، إذ تتوغل القوات الجوية الصينية يومياً تقريباً في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

وقالت الصين يوم الاثنين إن مجموعة حاملة طائرات تجري تدريبات قرب الجزيرة. وأضافت الأربعاء أن سفينة حربية أمريكية أبحرت عبر مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الصيني الرئيسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة يومية إن السفن الأمريكية التي تشارك في "استفزازات... تبعث برسائل خاطئة وخطرة لقوى الاستقلال في تايوان، وتهدد السلام والأمن في مضيق تايوان".

وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها ممَّا وصفته بنمط من الترهيب تتبعه الصين في المنطقة ويشمل تايوان، وقالت إن التزامها تجاه تايوان "ثابت كالصخر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us