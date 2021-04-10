سياسة
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بتهمة "الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو".. السعودية تعلن إعدام 3 عسكريين
نفذت السعودية حكم الإعدام بحق ثلاثة جنود من منسوبيها بتهمة ارتكابهم "جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية"، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع في بيان أصدرته السبت.
بتهمة "الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو".. السعودية تعلن إعدام 3 عسكريين
قالت وزارة الدفاع السعودية: إن "حكم القتل الذي صدر على العسكريين الثلاثة نُفذ اليوم في قيادة المنطقة الجنوبية" / Reuters
10 أبريل 2021

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة جنود من منسوبيها بتهمة ارتكابهم "جريمة الخيانة العظمى"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته السبت، أن التحقيق مع هؤلاء الجنود المدعوين: محمد بن أحمد بن يحيى عكام، وشاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، وحمود بن إبراهيم بن علي حازمي، أسفر عن إدانتهم بـ"ارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية".

وشددت الوزارة على أن هؤلاء العسكريين أحيلوا إلى المحكمة المختصة مع توفير كل الضمانات القضائية المكفولة لهم، حيث "ثبت ما نسب إليهم ممَّا جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه".

وأكدت الوزارة أن حكم القتل الذي صدر على العسكريين الثلاثة نُفذ اليوم في قيادة المنطقة الجنوبية، بعد استيفاء إجراءات تدقيق الحكم والمصادقة عليه وصدور الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحق هؤلاء.

وأعربت الوزارة عن "ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين بروا بقسمهم، وضحوا بدمائهم لحفظ أمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته"، مستنكرة في الوقت نفسه هذه "الجريمة الشنيعة الدخيلة على منسوبيها"، وفق قولها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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