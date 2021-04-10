سياسة
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حرب اليمن.. 53 قتيلاً في معارك ضارية بمأرب خلال 24 ساعة
أفاد مسؤولون عسكريون بمصرع 53 مقاتلاً بينهم 22 من القوات الموالية للسلطة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في معارك محتدمة قرب مدينة مأرب اليمنية، بعد محاولة من قبل الحوثيين للتقدم غرب المدينة.
حرب اليمن.. 53 قتيلاً في معارك ضارية بمأرب خلال 24 ساعة
مقاتلات التحالف  بقيادة السعودية شنت غارات على مواقع الحوثيين لمساندة القوات الحكومية في صد الهجمات / AFP
10 أبريل 2021

لقي 53 مقاتلاً بينهم 22 من القوات الموالية للسلطة حتفهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في معارك محتدمة قرب مدينة مأرب اليمنية، آخر معاقل الحكومة اليمنية في شمال اليمن، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون.

وقال المسؤولون في القوات الحكومية لوكالة الصحافة الفرنسية السبت إنّ المعارك تركّزت عند جبهتي الكسارة والمشجح شمال غرب المدينة الواقعة على بعد 120 كيلومتراً شرق العاصمة صنعاء، بعد محاولة الحوثيين تحقيق تقدم.

ومنذ أكثر من عام يحاول الحوثيون المدعومون من إيران السيطرة على مدينة مأرب الواقعة في محافظة غنية بالنفط بهدف وضع أيديهم على كامل الشمال اليمني.

وبعد فترة تهدئة، استأنف الحوثيون في الثامن من فبراير/شباط هجومهم على القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن منذ مارس/آذار 2015.

وذكر المسؤولون العسكريون أن المعارك احتدمت في الساعات الماضية، معلنين مقتل 22 من القوات الحكومية بينهم 5 ضباط وإصابة العشرات، إلى جانب مقتل 31 من الحوثيين.

ونفّذت مقاتلات التحالف غارات على مواقع الحوثيين لمساندة القوات الحكومية في صد هجمات الحوثيين، بحسب المسؤولين.

ويسعى الحوثيون للسيطرة على مأرب قبل الدخول في أي محادثات جديدة مع الحكومة المعترف بها، خصوصاً في ظل ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للدفع باتجاه الحل السياسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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