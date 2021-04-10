سياسة
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خلاف نادر.. الهند تحتج على مرور مدمرة أمريكية في منطقتها الاقتصادية الخالصة
احتجت وزارة الخارجية الهندية لدى الولايات المتحدة على مرور مدمرة أمريكية في منطقتها الاقتصادية الخالصة دون إذن، وذلك في خلاف نادر بين بحريتي الدولتين.
خلاف نادر.. الهند تحتج على مرور مدمرة أمريكية في منطقتها الاقتصادية الخالصة
الهند تحتج على مرور المدمرة الأمريكية جون بول جونز من منطقتها الاقتصادية دون إذن / مواقع التواصل
10 أبريل 2021

قالت وزارة الخارجية الهندية إن الهند احتجت لدى الولايات المتحدة على مرور مدمرة أمريكية في منطقتها الاقتصادية الخالصة دون إذن، وذلك في خلاف نادر بين بحريتي الدولتين.

وكان الأسطول السابع الأمريكي قد قال في بيان الأربعاء إن المدمرة جون بول جونز "أكدت حقوق وحرية الملاحة" داخل المنطقة الاقتصادية الهندية الخالصة بما يتفق مع القانون وذلك من خلال الإبحار على مسافة نحو 130 ميلاً بحرياً غربي جزر لاكشادويب.

لكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الهندية قال في بيان في ساعة متأخرة أمس الجمعة إن قواعد الأمم المتحدة لا تسمح بمثل هذا المرو ر دون إذن.

وأضاف: "موقف حكومة الهند المعلن من معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار هو عدم السماح للدول الأخرى بالتدريبات العسكرية أو المناورات في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، خاصة تلك التي تشمل استخدام أسلحة أو متفجرات، دون إذن الدولة الساحلية".

وقالت وزارة الخارجية إن الجيش الهندي رصد تحرك المدمرة جون بول جونز من الخليج صوب مضيق ملقا.

وجاء في تقرير سنوي لوزارة الدفاع الأمريكية أن البحرية الأمريكية أجرت في السابق ما يطلق عليه عمليات الإبحار التي تؤكد حرية الملاحة في المياه الهندية دون إذن، وكان آخرها في السنة المالية 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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