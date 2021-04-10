هنأ وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، السبت، نظيره المصري سامح شكري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر دبلوماسية تركية، فإن اتصالاً هاتفياً جرى بين جاوش أوغلو وشكري.

وأوضحت المصادر أن جاوش أوغلو هنأ نظيره شكري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

من جانبه، قدم رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، تعازيه لنظيره المصري حنفي الجبالي، في ضحايا تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، نهاية مارس/آذار الماضي.

وذكر البرلمان التركي في بيان السبت، أن شنطوب أرسل برقية تعزية إلى رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي.

وقال شنطوب في البرقية، إنه تلقى ببالغ الأسى نبأ مصرع وإصابة عشرات الأشخاص جراء الحادث.

وتقدم بالتعازي للجبالي وللشعب المصري، وتمنى الر حمة من الله للمتوفين والصبر والسلوان لأسرهم والشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف: "وبهذه المناسبة، أقدم لكم تمنياتي بالصحة والعافية".

وأسفر حادث التصادم بين القطارين في 26 مارس/آذار الماضي، عن مصرع 18 شخصاً، وإصابة 200 آخرين، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة المصرية.