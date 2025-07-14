تركيا
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مؤكداً عمق العلاقات بين السودان وتركيا.. البرهان يهنئ أردوغان بذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية
أرسل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، برقية تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة الذكرى السنوية لـ"يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي تحييه تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام.
مؤكداً عمق العلاقات بين السودان وتركيا.. البرهان يهنئ أردوغان بذكرى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية
البرهان يهنئ أردوغان بـ"يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" / AA
14 يوليو 2025

وفي رسالته عبّر البرهان عن خالص تهانيه للرئيس أردوغان، متمنياً له موفور الصحة والسعادة، وللشعب التركي دوام التقدم والازدهار، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني الاثنين.

وقال البرهان في البرقية إن "الشعب التركي سطّر في هذا اليوم مواقف خالدة في الدفاع عن إرادته الحرة واختياره الديمقراطي"، مشيراً إلى أن هذه المناسبة "جسدت نموذجاً ملهماً في التلاحم بين القيادة والشعب، وأثبتت للعالم أن إرادة الشعوب لا تُقهر، وأن الأوطان تُحمى بوحدة صفوف أبنائها ووعيهم بمخاطر التآمر على استقرارها وأمنها".

وأكّد رئيس مجلس السيادة السوداني عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين الخرطوم وأنقرة، معرباً عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين في مجالات الأمن والتنمية والازدهار.

وتُحيِي تركيا سنوياً ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي نفّذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم كولن الإرهابي في 15 يوليو/تموز 2016، حين خرج ملايين المواطنين إلى الشوارع رفضاً للانقلاب، ما أفشل المخطط الانقلابي وأجبر المتورطين فيه على التراجع.

وأعلنت الحكومة التركية هذا اليوم "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، تخليداً لذكرى الشهداء الـ253 الذين ارتقوا خلال التصدي للانقلاب.

مصدر:AA
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