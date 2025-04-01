سياسة
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مقتل 3 أشخاص بغارات أمريكية على الحديدة و"الحوثي" يستهدف قطعاً بحرية أمريكية في البحر الأحمر
أعلنت جماعة الحوثي مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، مساء الثلاثاء، إثر غارات أمريكية على محافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك ضمن سلسلة غارات أمريكية مسائية استهدفت كذلك محافظتي صعدة (شمال) وحجة (شمال غرب)، وفق قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي.
مقتل 3 أشخاص بغارات أمريكية على الحديدة و"الحوثي" يستهدف قطعاً بحرية أمريكية في البحر الأحمر
مقتل 3 أشخاص بغارات أمريكية على الحديدة ضمن سلسلة غارات استهدفت عدة محافظات يمنية / Reuters
1 أبريل 2025

وقالت القناة إن "عدواناً أمريكياً بغارات جوية استهدف مشروع ومبنى مؤسسة المياه بمديرية المنصورية في محافظة الحديدة" (غرب). وأضافت أن الغارات أسفرت، وفق حصيلة أولية، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين من موظفي وعمال المؤسسة.

وأشارت القناة إلى أن غارتين أمريكيتين إضافيتين استهدفتا محافظة صعدة. وحسب المصدر نفسه، شنَّ الطيران الأمريكي 3 غارات على مديرية وشحة في محافظة حجة.

ولم تبلغ القناة عن وقوع ضحايا جراء الغارات الأمريكية على صعدة وحجة، أو تقديم تفاصيل بشأن أهداف هذه الغارات.

في سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فجر الأربعاء، استهداف قطع حربية أمريكية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات "ترومان" بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع في بيان متلفز: "رداً على العدوان الأمريكي على بلدنا استأنفت القوات البحرية والقوات الصاروخية وسلاح الجو المسيّر لقواتنا المسلحة، القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأس حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة في اشتباك مستمر حتى ساعة إعلان هذا البيان وهو الثالث خلال 24 ساعة الماضية".

وأضاف أن "عمليات القوات المسلحة مستمرة ضد العدو الأمريكي باستهداف قطاعه الحربي في منطقة العمليات المعلن عنها بوتيرة متصاعدة إن شاء الله".

وأردف سريع: "عمليات القوات المسلحة ضد العدو الإسرائيلي بمنع ملاحته في البحرين الأحمر والعربي وباستهداف منشآته العسكرية والحيوية تهدف إلى إيقاف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة والمستمرة على مرأى ومسمع العرب والمسلمين وكل العالم". وتابع أن "هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

وفي 15 مارس/آذار المنصرم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماماً".

بينما ردت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترمب "لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة" إذ استأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار ، حرب الإبادة على القطاع.

وحتى مساء الثلاثاء، رُصدت مئات الغارات الأمريكية على اليمن أدت إلى مقتل 65 مدنياً وإصابة 152 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات حوثية. ولا تشمل تلك الأرقام الضحايا من القوات العسكرية التابعة للحوثيين.

مصدر:TRT Arabi
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