الحرب على غزة
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خلال عملية اقتحام.. إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في جنين شمالي الضفة
أُصيب 3 فلسطينيين اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة صانور بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد عملية اقتحام نفَّذها الجيش، وفق ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
خلال عملية اقتحام.. إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في جنين شمالي الضفة
قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية / AA
منذ 4 ساعات

وأضاف الهلال الأحمر في بيان، أن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات بشظايا الرصاص في بلدة صانور قرب جنين، ونقلتهم إلى المستشفى.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم جيش الاحتلال بلدة صانور جنوب جنين، وداهم موقع ترسلة القريب من البلدة، فيما حطَّت طائرة مروحية في السهل القريب منه.

وموقع ترسلة أو يُعرف أيضاً بموقع صانور، هو معسكر قديم للجيش الأردني خلال فترة حكمه للضفة الغربية منذ عام 1948 حتى عام 1967، ويضم مسجداً، غير أن سلطات الاحتلال حوَّلته إلى معسكر قبل أن يجري الانسحاب منه عام 2005 ضمن قانون فك الارتباط.

والخميس، صدَّق الكابينت الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، من بينها موقع صانور.

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلَّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 972 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفاً، وفق معطيات فلسطينية.

مصدر:TRT Arabi
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