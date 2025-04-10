وقال هيغسيث، في كلمته بمؤتمر أمني إقليمي يستمر يومين في بنما، إن الصين تشكل تهديداً للولايات المتحدة والمنطقة، موضحاً أن الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها استولت على أراض وبنية تحتية حيوية في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والاتصالات في أمريكا الوسطى.

وأضاف: "للجيش الصيني حضورٌ هائل في نصف الكرة الغربي، ويُشغّل منشآت عسكرية ومحطات أرضية تمتد إلى الفضاء".

وتابع: "تستغل الصين الموارد الطبيعية والأراضي الوطنية للدول لتغذية طموحاتها العسكرية العالمية، وأساطيل الصيد الصينية تسرق الغذاء من دولنا وشعوبنا".

وأوضح هيغسيث، أن بكين تستثمر في أمريكا الوسطى لـ"تحقيق مكاسب عسكرية واقتصادية غير عادلة"، وفق تعبيره.

وأضاف: "لا نريد حرباً مع الصين، والحرب مع الصين ليست حتمية بالتأكيد، ولكن معاً، يجب علينا منع الحرب بردع تهديدات الصين بقوة في هذا النصف من الكرة الأرضية".

وقال هيغسيث، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أوضح أن قناة بنما ومناطقها لا يمكن أن تخضع لسيطرة الصين، وأنهم يعملون بشكل وثيق مع شركاء في بنما لتأمين القناة.

وأضاف أنه في وقت لاحق من هذا العام، ستنشر الولايات المتحدة سفينة حربية في بنما وعديد من دول المنطقة، وستجري تدريبات عسكرية ومناورات مشتركة مع دول المنطقة.

وفي فبراير/شباط الماضي، صرّح ترمب، أمام الكونغرس بأن إدارته ستستعيد قناة بنما لتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة.

كما صرح في وقت لاحق، أن الولايات المتحدة تهدف من خلال زيادة وجودها العسكري في بنما إلى تقليص نفوذ الصين، وخاصة قدرتها على الوصول إلى القناة.

رسوم جمركية صينية

وصباح اليوم الخميس، بدأ سريان الرسوم الجمركية الصينية البالغة نسبتها 84% على المنتجات الأمريكية.

وستطبق الرسوم الجمركية الجديدة على كل المنتجات الأمريكية التي تدخل الصين، والتي بلغت قيمتها نحو 143.5 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.

وفي 2 أبريل/نيسان الجاري فرض ترمب رسوماً جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34%، بخلاف 20% سابقة فرضها الشهرين الفائتين، ما دفع بكين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34%) على الصادرات الأمريكية.

وعليه ردّت واشنطن بفرض 50% أخرى لترتفع النسبة إلى 104%، الثلاثاء، لتقابلها بكين برفع نسبة الرسوم على البضائع الأمريكية من 34% إلى 84%، ليردّ ترمب مساء أمس الأربعاء برفعها إلى 125%.