سياسة
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أردوغان بعد اجتماعه بزيلينسكي: نؤكد ضرورة وحدة الأراضي الأوكرانية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي جمعه السبت، بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمدينة إسطنبول، دعم تركيا وحدة الأراضي الأوكرانية، مؤكداً موقف كييف بعدم الاعتراف بخروج شبه جزيرة القرم عن سيادتها.
أردوغان بعد اجتماعه بزيلينسكي: نؤكد ضرورة وحدة الأراضي الأوكرانية
دعا أردوغان في المؤتمر الصحفي، إلى التمسك بمبادرة رباعية مينسك وخفض التوتر شرق أوكرانيا / AA
10 أبريل 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بمدينة إسطنبول، دعم تركيا وحدة الأراضي الأوكرانية، مؤكداً موقف كييف بعدم الاعتراف بخروج شبه جزيرة القرم عن سيادتها.

ودعا أردوغان في المؤتمر الصحفي الذي تلى اجتماعاً جمع الجانبين قرابة الثلاث ساعات بعيداً عن وسائل الإعلام، إلى التمسك بمبادرة رباعية مينسك وخفض التوتر شرق أوكرانيا، لافتاً إلى أن لجنة المراقبة الأوروبية في دونباس تواجه ظروفاً صعبة.

وتندلع اشتباكات في دونباس شرقي أوكرانيا بين الفينة والأخرى، بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا الذين أعلنوا استقلالهم المزعوم عام 2014.

وبمناسبة اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، عزز أردوغان الشراكة مع الجانب الأوكراني، معلناً نية تركيا تأسيس منصة جديدة مع أوكرانيا بصيغة (2+2) يشارك فيها وزيرا خارجية ودفاع البلدين.

أما على صعيد حركة التجارة الحرة بين البلدين، فقال أردوغان: "نثق بالوصول إلى هدف 10 مليارات دولار (سنوياً) مع أوكرانيا من خلال توقيع اتفاقية التجارة الحرة".

وفي هذا الصدد قال الرئيس الأوكراني إن :"الاتفاقيات التي وقعناها مع تركيا ستوطد العلاقات بين البلدين".

مؤكداً أن "الصناعات الدفاعية قوة دافعة للشراكة الاستراتيجية مع تركيا".

وعلى خلفية اجتماع الرئيسين، اجتمع أيضاً كل من وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ونظيره الأوكراني أندريه تاران، وبحثا قضايا الدفاع والأمن والتعاون في الصناعات الدفاعية.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية والتعاون في الصناعات الدفاعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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