وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسميّة يُجري خلالها مباحثات مع مسؤولي البلاد.

وقال بيان للحكومة الليبية، إنّ "رئيس الحكومة وصل تركيا في زيارة يحضر خلالها الاجتماع الأول للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي".

وأضاف أنّ "الاجتماع ينعقد برئاسة الدبيبة ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، والذي أنشئ باتفاق بين البلدين سنة 2014".

وعلى هامش الزيارة، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، سُبل تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأوضح جاوش أوغلو عبر حسابه في تويتر، أنّهما أكّدا خلال اللقاء العزم المشترك حيال تعزيز الصداقة والتّعاون بين تركيا وليبيا.

وأشار إلى أنّ اللقاء عُقد قبل اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين. وقال: "سيتواصل دعمنا لليبيا الشقيقة في هذه المرحلة التاريخية".

وفد واسع من الوزراء والمسؤولين

وفي وقت سابق، أوضح الناطق باسم مجلس الوزراء الليبي محمد حمودة، أنّ "وفداً يضم 14 وزيراً وعدداً آخر من المسؤولين في الحكومة برئاسة الدبيبة، سيزور تركيا الاثنين"، دون ذكر مدّة الزيارة.

وأشار حمودة، في تصريحات سابقة، إلى أنّ مِن أبرز المواضيع التي ستُناقش مع تركيا "مجموعةٌ مِن الملفات المشتركة في قطاع الخدمات (الطاقة والصحة) وعودة الشركات التركية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة".

ويضمّ الوفد، وفق حمودة، إضافة إلى الدبيبة، وزراء الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والداخلية خالد مازن، والصحّة علي الزناتي، والحُكم المحلي بدر الدين التومي، والمالية خالد عبد الله، والمواصلات محمد الشهوبي، والاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والنّفط والغاز محمد عون، والتخطيط فاخر أبو فرنة، والصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، والتعليم العالي والبحث العلمي عمران عبد النّبي.

كما يضمّ وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وشؤون الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، إضافة إلى رئيس الأركان العامّة الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ومسؤولين آخرين.

وهذه هي أول زيارة يُجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلّمه مهامه في 16 مارس/آذار الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامّة أواخر العام الجاري.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقّع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وتنفيذاً لمذكرة التّعاون الأمني، ساندت تركيا الحكومة الليبية في مواجهة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعومة مِن دول عربية وأوروبية، والتي تُنازع الحكومة الشرعية والسلطة.