سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 11 أبريل/نيسان 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 11 أبريل/نيسان 2021
أردوغان يؤكد دعم تركيا موقف كييف بعدم الاعتراف بخروج شبه جزيرة القرم عن سيادتها / AFP
11 أبريل 2021

أهم الأحداث:

تركيا تؤكد ضرورة وحدة الأراضي الأوكرانية، ورئيس الحكومة الليبية يزور تركيا قريبا برفقة 14 وزيراً.

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أردوغان بعد اجتماعه بزيلينسكي: نؤكد ضرورة وحدة الأراضي الأوكرانية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بمدينة إسطنبول، دعم تركيا وحدة الأراضي الأوكرانية، مؤكداً موقف كييف بعدم الاعتراف بخروج شبه جزيرة القرم عن سيادتها. [TRT عربي]

ودعا أردوغان في المؤتمر الصحفي الذي تلا اجتماعاً جمع الجانبين قرابة ثلاث ساعات بعيداً عن وسائل الإعلام، إلى التمسك بمبادرة رباعية مينسك وخفض التوتر شرق أوكرانيا، لافتاً إلى أن لجنة المراقبة الأوروبية في دونباس تواجه ظروفاً صعبة. [TRT عربي]

ليبيا.. الدبيبة يزور تركيا الاثنين برفقة 14 وزيراً

يبدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة زيارة إلى تركيا، الاثنين، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى يضم 14 وزيراً. [TRT عربي]

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء الليبي محمد حمودة، لمراسل وكالة الأناضول: إن "وفداً يضم 14 وزيراً وعدداً آخر من المسؤولين في الحكومة برئاسة الدبيبة سيزور تركيا الاثنين"، دون أن يذكر مدة الزيارة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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