أهم الأحداث:

تركيا تؤكد ضرورة وحدة الأراضي الأوكرانية، ورئيس الحكومة الليبية يزور تركيا قريبا برفقة 14 وزيراً.

الجديد على TRT عربي:

مقاطع فيديو تكشف مذبحة للمدنيين في إثيوبيا: "نحن لا نرحم"

من إسبانيا إلى تركيا.. حينما يحاول العسكريون المتقاعدون الانقلاب على السلطة

شاهد!

معارضو تدابير كورونا يشتبكون مع الشرطة

أردوغان بعد اجتماعه بزيلينسكي: نؤكد ضرورة وحدة الأراضي الأوكرانية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بمدينة إسطنبول، دعم تركيا وحدة الأراضي الأوكرانية، مؤكداً موقف كييف بعدم الاعتراف بخروج شبه جزيرة القرم عن سيادتها. [TRT عربي]

ودعا أردوغان في المؤتمر الصحفي الذي تلا اجتماعاً جمع الجانبين قرابة ثلاث ساعات بعيداً عن وسائل الإعلام، إلى التمسك بمبادرة رباعية مينسك وخفض التوتر شرق أوكرانيا، لافتاً إلى أن لجنة المراقبة الأوروبية في دونباس تواجه ظروفاً صعبة. [TRT عربي]

ليبيا.. الدبيبة يزور تركيا الاثنين برفقة 14 وزيراً

يبدأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة زيارة إلى تركيا، الاثنين، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى يضم 14 وزيراً. [TRT عربي]

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء الليبي محمد حمودة، لمراسل وكالة الأناضول: إن "وفداً يضم 14 وزيراً وعدداً آخر من المسؤولين في الحكومة برئاسة الدبيبة سيزور تركيا الاثنين"، دون أن يذكر مدة الزيارة. [TRT عربي]