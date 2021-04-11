سياسة
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رئيس أوكرانيا: الصناعات الدفاعية قوة دافعة لشراكتنا مع تركيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، إن آفاق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين تركيا وأوكرانيا كبيرة للغاية. وأضاف: أن "الصناعات الدفاعية هي القوة الدافعة لشراكتنا الاستراتيجية".
رئيس أوكرانيا: الصناعات الدفاعية قوة دافعة لشراكتنا مع تركيا
أشار زيلينسكي إلى أنه بحث مع أردوغان الخطوات المشتركة لمواجهة التحديات في منطقة البحر الأسود / AA
11 أبريل 2021

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، على أن الصناعات الدفاعية تشكل قوة دافعة لشراكة بلاده الاستراتيجية مع تركيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده زيلينسكي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب مشاركتهما في الاجتماع التاسع للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين بمدينة إسطنبول.

وقال زيلينسكي إن آفاق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين تركيا وأوكرانيا كبيرة للغاية.

وأضاف: أن "الصناعات الدفاعية هي القوة الدافعة لشراكتنا الاستراتيجية".

وأشار زيلينسكي إلى أنه بحث مع أردوغان قضايا أمنية والخطوات المشتركة لمواجهة التحديات في منطقة البحر الأسود. وأكد أن رؤية كييف وأنقرة متطابقة في ما يتعلق بالتهديدات والرد عليها.

وشدد على أن بلاده تولي أهمية كبيرة للدعم المقدم من أنقرة لاستعادة أوكرانيا سيادتها ووحدة أراضيها. وتابع: "سعيد لسماعي من الرئيس أردوغان بأن الدعم سيستمر، وأن موقف تركيا لن يتغير".

ولفت إلى أنه أطلع الجانب التركي على الوضع في منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم الأوكرانيتين، وانتهاكات حقوق الإنسان في القرم وعسكرتها.

وقدم شكره إلى الرئيس أردوغان لإعرابه عن الاستعداد بالمشاركة في قمة منصة القرم المزمع انعقادها بالعاصمة الأوكرانية كييف في 23 أغسطس/آب المقبل.

وشدد على أهمية تحرير التجارة بين أوكرانيا وتركيا، مبيناً أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

وأشاد زيلينسكي بإنقاذ فرق خفر السواحل التركية لخمسة من طاقم سفينة تجارية أوكرانية تعرضت لحادث قبالة سواحل تركيا منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضاف "هذه واحدة من آلاف الأمثلة للروح الخاصة في علاقتنا وصداقتنا وتاريخنا المشترك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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