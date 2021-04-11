سياسة
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ترمب مخاطباً أعضاء حزبه الجمهوري: سنفوز بالبيت الأبيض في انتخابات 2024
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، خلال لقائه أعضاء في الحزب الجمهوري مطلع الأسبوع، إنه سيساعد حزبه للفوز بانتخابات الكونغرس العام المقبل، وإن مرشحاً جمهورياً سيفوز بالبيت الأبيض في انتخابات 2024.
ترمب مخاطباً أعضاء حزبه الجمهوري: سنفوز بالبيت الأبيض في انتخابات 2024
ترمب قال إن أي حديث عن خططه المستقبلية  سينتظر حتى بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022 / Reuters
11 أبريل 2021

أبلغ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أعضاء في الحزب الجمهوري أنه سيساعدهم في الفوز بانتخابات الكونغرس العام المقبل، وقال: "ثم في 2024 سيفوز مرشح جمهوري بالبيت الأبيض".

لكن ترمب أحجم عن توضيح إن كان سيسعى للفوز بفترة ولاية رئاسية في انتخابات 2024.

وأقام ترمب مأدبة عشاء بناديه في ولاية فلوريدا لمانحي اللجنة الوطنية الجمهورية الذين يمضون مطلع الأسبوع في مدينة بالم بيتش لإعداد مسار الحزب في المستقبل.

وقال ترمب، وفقاً لنص كلمته للمجموعة الذي اطلعت عليه رويترز: "نجتمع هنا الليلة للحديث عن مستقبل الحزب الجمهوري، وما يتعين علينا فعله لوضع مرشحينا في مسار نحو الفوز".

وأضاف قائلاً: "أقف أمامكم الليلة وكلي ثقة في أننا سنتمكن في 2022 من استعادة مجلس النواب وسنسترد مجلس الشيوخ".

وقال الرئيس الأمريكي السابق إن أي حديث عن خططه الخاصة سينتظر حتى بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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