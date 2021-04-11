قالت وسائل إعلام رسمية بالسعودية الأحد، إن التحالف الذي تقوده السعودية لقتال جماعة الحوثي باليمن اعترض ودمر طائرة مسيّرة أطلقتها الجماعة المتحالفة مع إيران باتجاه مدينة خميس مشيط الواقعة بجنوبي المملكة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة على تويتر، إن الجماعة أطلقت طائرتين مسيّرتين على حظيرتي طائرات عسكرية في مطار جازان بجنوب المملكة، وعلى قاعدة جوية عسكرية في خميس مشيط.

وأفادت الجماعة في بيان مقتضب الأحد، أن "‏سلاح الجو المسيّر (التابع للجماعة) تمكن من استهداف مرابض الطائرات الحربية بمطار جازان وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط".

وأضاف أن "الاستهداف تم صباح الأحد بطائرتين (قاصف 2k)، وكانت الإصابة دقيقة". وأردف: "هذا الاستهداف يأتي رداً على استمرار العدوان والحصار على بلدِنا العزيز".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي حول الأمر، لكن التحالف العربي أعلن فجر الأحد، في بيان، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار أطلقها الحوثيون تجاه منطقة خميس مشيط.

وكثف الحوثيون مؤخراً من إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيّرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة من التحالف بتدميرها، واتهام الجماعة أنها مدعومة بتلك الأسلحة من إيران.

وتقول جماعة الحوثي إن هذه الهجمات ردّ على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

وتدخل التحالف في اليمن في مارس/آذار 2015 لقتال الحوثيين بعدما طردت الجماعة الحكومة المعترف بها دولياً من العاصمة صنعاء.

وكثفت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الجهود الدبلوماسية لإعلان اتفاق لوقف إطلاق النار رحبت به السعودية والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض. ويضغط الحوثيون من أجل رفع كامل للحصار البحري والجوي الذي يفرضه التحالف على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.

وشنت الجماعة أيضاً هجوماً برياً على محافظة مأرب الغنية بالغاز آخر معقل للحكومة في شمالي اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي "الحوثي" المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.