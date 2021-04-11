سياسة
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رئيس الوزراء العراقي يضع حجر الأساس لميناء "الفاو الكبير" في البصرة
ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن "المشروع يتضمن الأرصفة الخمسة للحاويات، ويشمل أيضاً حفر نفق قناة خور الزبير، وإنشاء الطريق السريع الرابط بين الميناء ومدينة أم قصر".
رئيس الوزراء العراقي يضع حجر الأساس لميناء "الفاو الكبير" في البصرة
أحيل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع إلى شركة "دايو" الكورية الجنوبية
11 أبريل 2021

وضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، حجر الأساس للبدء بإنشاء المرحلة الأولى من ميناء "الفاو الكبير" بمحافظة البصرة (جنوب).

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "المشروع يتضمن الأرصفة الخمسة للحاويات، ويشمل أيضاً حفر نفق قناة خور الزبير، وإنشاء الطريق السريع الرابط بين الميناء ومدينة أم قصر".

وأردف: "وأيضاً ردم ساحة تخزين ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، وحفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية".

وأحيل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع إلى شركة "دايو" الكورية الجنوبية، بكلفة قدرها 2.62 مليار دولار، وسيتمكن الميناء من معالجة 3 ملايين حاوية سنوياً مع إتمام هذه المرحلة.

وقدرت الحكومة العراقية السابقة التكلفة الإجمالية التقديرية لإتمام مشروع بناء الميناء بمراحله الثلاث بنحو 4.4 مليارات يورو (5.06 مليارات دولار).

ويمتلك العراق في محافظة البصرة أربعة موانٍ تجارية صناعية، هي المعقل، وخور الزبير، وأبو فلوس، وأم قصر، ويصدر العراق نحو 80 بالمئة من نفطه عبر مواني البصرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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