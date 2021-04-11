سياسة
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شرطة لوس أنجلوس تلقي القبض على سيدة عُثِر على أطفالها مقتولين داخل المنزل
أفادت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية بأن شرطة ولاية لوس أنجلوس الأمريكية ألقت القبض على والدة لثلاثة أطفال جميعهم دون سن الخامسة، بعد العثور عليهم مقتولين داخل منزل صباح السبت.
شرطة لوس أنجلوس تلقي القبض على سيدة عُثِر على أطفالها مقتولين داخل المنزل
شرطة ولاية لوس أنجلوس تلقي القبض على سيدة عُثِر على أطفالها مقتولين داخل المنزل / AFP
11 أبريل 2021

قالت الشرطة الأمريكية إنها ألقت القبض على والدة لثلاثة أطفال جميعهم دون سن الخامسة، بعد العثور عليهم مقتولين داخل شقة في لوس أنجلوس صباح السبت.

وأُلقي القبض على ليليانا كاريلو البالغة 30 عاماً، في مقاطعة تولاري، على بعد نحو 322 كيلومتراً شمال لوس أنجلوس. ولم يُعرف إن كان لديها محام يمكنه التحدث نيابة عنها أم لا، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

وقال الضابط في شرطة لوس أنجلوس راؤول جوفيل إن جدة الأطفال عادت إلى المنزل من العمل ووجدت جثثهم، بينما كانت الأم مفقودة.

وكتبت شرطة لوس أنجلوس في تغريدة أن "الأطفال يبدو أنهم أقل من 5 سنوات"، بعد أن كان متحدث باسم الشرطة أفاد في البداية بأنهم دون سن الثالثة.

وقال جوفيل إن هذا الحادث المروع اكتُشِف نحو الساعة 9:30 صباحاً بالتوقيت المحلي في مبنى رقم 8000 بشارع ريسيدا بوليفارد.

وقالت الشرطة إن التقارير الأولية تشير إلى تعرض الأطفال للطعن حتى الموت، لكن لم تكشف عن سبب رسمي للوفاة.

وتلقّت الشرطة تقارير أن كاريلو كانت تقود سيارتها وتتجه شمالاً على الطريق السريع رقم 5 عندما دخلت في مشاجرة بمنطقة بيكرسفيلد.

وذكر جوفيل أنها تركت سيارتها وسرقت سيارة أخرى.

وقالت الشرطة إن كاريلو اعتقلت في منطقة بونديروسا بمقاطعة تولير، على بعد نحو 160 كيلومتراً شمال بيكرسفيلد، وفقاً لأسوشييتد برس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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