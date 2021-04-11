سياسة
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شاهد | تركيا تنجح في اختبار محرك صاروخ سيستخدَم لإطلاق مركبة إلى القمر
نجحت تركيا الأحد، في إجراء اختبار إشعال محرك الصاروخ الهجين المخطط استخدامه في مهمة "الهبوط الخشن على القمر" لبرنامج الفضاء الوطني التركي في 2023.
شاهد | تركيا تنجح في اختبار محرك صاروخ سيستخدَم لإطلاق مركبة إلى القمر
تركيا تنجح في اختبار إشعال محرك صاروخ هجين محلي لإرسال مركبة فضائية غير مأهولة بحلول 2023 / AA
11 أبريل 2021

نجحت تركيا في اختبار إشعال محرك صاروخ هجين محلي من المرتقب استخدامه في إرسال مركبة فضائية غير مأهولة بحلول 2023.

وتفقد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك منشأة إشعال محرك الصواريخ التابعة لشركة "دلتا V" لتقنيات الفضاء التركية بمنطقة "شيلة" التابعة لمدينة إسطنبول.

وخلال تفقده المنشأة تلقى الوزير التركي إحاطة من المسؤولين عن المشروع، وسير أعمال تطوير الصاروخ الهجين.

وبعد الإحاطة انتقل ورانك إلى قمرة التحكم حيث تم العد العكسي بالضغط على زر إشعال محرك الصاروخ الهجين.

وفي الاختبار الأول جرى اختبار الإشعال العمودي لنظام دفع الصاروخ.

​​​​​​​ وفي الاختبار الثاني جرى اختبار إشعال محرك الصاروخ الهجين المخطط استخدامه في مهمة "الهبوط الخشن على القمر" (هبوط مباشر دون مساعدة صاروخية) لبرنامج الفضاء الوطني في 2023.

مصدر:AA
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