أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إتمام عملية تفريغ جهاز "vdr" الخاص بالسفينة "إيفر غيفن"، تمهيداً لتقدير الخسائر والمطالبة بها، مع بقاء السفينة بمنطقة بحيرات ​الإسماعيلية​ بالقناة، لحين سداد التعويضات.

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني على قناة "ON" المصرية، في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقال ربيع: "نحسب خسائر القناة في أزمة جنوح السفينة للمطالبة بها، وقُدرت خسائر القناة من جنوح السفينة بنحو مليار دولار".

وأضاف: أنه "من المحتمل أن يكون من أسباب جنوح السفينة خطأ فني في استجابتها لأمر القبطان، وإذا رفض أصحاب السفينة الجانحة دفع التعويضات ودياً سنذهب للقضاء، والسفينة ستبقى في القناة حتى يجري دفع التعويضات".

وأشار إلى أنه لم يسأل مرشدي السفينة عن ملابسات الحادث حتى لا تتأثر شهادتهما. وتابع: "شحوط السفينة وصمة عار في تاريخ أي قبطان".

وأكد أنه "يجري التفكير في تقديم بعض التعويضات للسفن التي كانت في الانتظار وقت جنوح السفينة".

وشدد على أنه كان يستبعد سيناريو "حل تخفيف حمولة السفينة الجانحة"، كما لم يخطر بباله قط أن تغلق قناة السويس لمدة 6 أيام.

وشدد على أن قناة السويس آمنة والقوات المسلحة تقوم على تأمينها بشكل كامل.

وصباح 25 مارس/آذار الماضي واجهت سفينة الحاويات طقساً عاصفاً في أثناء سفرها شمالاً في قناة السويس من الصين إلى مدينة روتردام الهولندية، ما أدى إلى جنوحها، وسد الممر المائي العالمي نحو خمسة أيام.

والسفينة مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة "إيفر غرين" التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.