سياسة
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الزمالك يحتج رسمياً على أحداث مباراة بين فريقين تونسي وجزائري.. ما القصة؟
تقدّم فريق الزمالك المصري باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي، بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر، السبت، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.
الزمالك يحتج رسمياً على أحداث مباراة بين فريقين تونسي وجزائري.. ما القصة؟
ودع الزمالك البطولة القارية رغم فوزه على تونجيث السنغالي 4-1
11 أبريل 2021

أعلن نادي الزمالك المصري تقدمه باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي، بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر، السبت، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال عمرو الدرديري المتحدث الرسمي باسم الزمالك في تصريحات تلفزيونية: "النادي سيتقدم باحتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي خلال الساعات المقبلة على أحداث مباراة الترجي والمولودية".

وودع الزمالك البطولة القارية رغم فوزه على تونجيث السنغالي 4-1، بعد تعادل الترجي مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، وتأهلهما لدور الـ8.

وأضاف الدرديري: "ما حدث في رادس بعيد عن كرة القدم، والزمالك لن يصمت عن حقه، العدالة لم تتحقق في المباراة".

وختم: "ما حدث في مباراة الترجي ومولودية الجزائر لا أريد أن أصفه بالمؤامرة، ولكنهم أرادوا عدم تأهل الزمالك لأنه قد يفوز على الجميع".

من جانبه اتهم ممدوح عباس، رئيس الزمالك المصري السابق، الترجي بالتواطؤ مع ضيفه مولودية الجزائر.

وكتب عباس، عبر حسابه على "تويتر": "شاهدت 4 دقائق من مباراة الترجي والمولودية.. من الدقيقة 80 إلى 84، ولي سؤال، إذا لم يكن هذا هو التواطؤ.. فما هو التواطؤ؟".

وأضاف: "بالنسبة للاعبي نادي الزمالك، فلا بد أن يعضوا أصابع الندم، بعد أن أضاعوا التأهل بخسارتهم 10 نقاط من 18 نقطة".

بهذا احتل الزمالك المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، برصيد 8 نقاط، خلف المولودية الثاني بـ9 نقاط، والترجي المتصدر بـ11 نقطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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