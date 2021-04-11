سياسة
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مصر.. تعاطي المخدرات سبب حادث قطار سوهاج الذي أسفر عن مقتل 20 شخصاً
أعلنت النيابة العامة المصرية، نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطارين بسوهاج، قائلة إن مراقب برج محطة "المراغة" تعاطى مخدر الحشيش، فيما تعاطى مساعد سائق القطار المميز للحشيش وعقار "ترامادول" المخدر أيضاً.
مصر.. تعاطي المخدرات سبب حادث قطار سوهاج الذي أسفر عن مقتل 20 شخصاً
أسفر حادث تصادم قطارين بسوهاج عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو 200 آخرين  / AFP
11 أبريل 2021

أعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطارين بسوهاج، الذي وقع في مارس/آذار الماضي وأسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو 200 آخرين.

وأشارت النيابة إلى تعاطي مراقب برج محطة "المراغة" مخدر الحشيش، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز للحشيش وعقار "ترامادول" المخدر أيضاً.

وقالت النيابة المصرية، في بيان، إن "التحقيقات أكدت ترك رئيس قسم المراقبة المركزية بأسيوط مقر عمله وقت وقوع الحادث، بالرغم من مسؤولية هذا القسم عن مراقبة حركة القطارات بموقع التصادم، بينما أسفرت التحقيقات مع اثنين من المراقبين بالقسم عن إخلالهما بمهام عملهما".

وأضافت: "تأخر أحدهما عن تنبيه سائق القطار الإسباني بتوقف القطار المميز، وأخطأ في رقم هذا القطار حال بدئه في تنبيه سائقه، بينما لم يوال الآخر محاولات الاتصال بسائق القطار الإسباني لتنبيهه، بعد إخفاق محاولتين فقط ادعاهما للاتصال به، وقد أكدت سجلات الاتصالات التي أجراها المذكور المستخرجة من شركة الاتصالات عدم إجرائه المحادثتين اللتين ادعاهما".

وأشارت النيابة العامة إلى أنها "استمعت إلى محادثات لاسلكية سجلتها أجهزة الاتصالات بمقر القسم، فتبينت منها تأخر محاولات التنبيه واستمرارها بالرغم من وقوع الحادث"، حسب البيان.

وأفاد بيان النيابة بأن "مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة بمحطة سوهاج الكائنة قبل محل الحادث يوم وقوعه عن جلوس مساعد سائق القطار الإسباني بمقعد القيادة، واستلامه بدلاً عن السائق النموذج 67 حركة الصادر من المحطة، والثابت فيه السرعة المقررة بمنطقة الحادث والتي كانت لا تجاوز 90 كيلومتراً في الساعة".

وأضاف البيان: "تحفظت النيابة العامة على النموذج وتبينت فيه الإمضاء باسم السائق بما يفيد الاستلام، فاستكتبت السائق ومساعده على هذا الإمضاء وأثبت تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي كتابة المساعد الإمضاء بدلاً من السائق، وبمواجهة الاثنين بتلك النتيجة أقرا بواقعة التزوير، وتمسك كل منهما بقيادته القطار وقت الحادث".

وتابع البيان: "كلفت النيابة العامة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص نتائج مشاهدة آلات المراقبة المشار إليها للتأكد من صحة ظهور مساعد سائق القطار الإسباني فيها باستخدام تقنية القياسات البيومترية، فتأكد ظهوره بها".

وذكرت النيابة المصرية في ختام بيانها أن "نتائج تحليل تعاطي المواد المخدرة الصادرة من وزارة الصحة أظهرت تعاطي كل من مراقب برج محطة المراغة جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز الجوهر ذاته وعقار الترامادول".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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