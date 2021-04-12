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تركيا تسعى إلى حلّ الخلاف الروسي الأوكراني بالمفاوضات، وشكوك بشأن وقوف إسرائيل وراء حادث المنشأة النووية الإيرانية.

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تركيا تسعى إلى حلّ الخلاف الروسي الأوكراني بالمفاوضات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنّ بلاده تبذل جهوداً من أجل حلّ الخلافات بين روسيا وأوكرانيا عبر المفاوضات والسّلام. [TRT عربي]

وأشار أردوغان إلى أنّه التقى أمس في إسطنبول نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وشاركا معاً في الاجتماع التاسع للمجلس الإستراتيجي التركي-الأوكراني رفيع المستوى. [TRT عربي]

هل تقف إسرائيل وراء حادث المنشأة النووية الإيرانية؟

تعتقد إيران أنّ الحادث الذي أدى إلى وقوع خلل في الكهرباء بموقع "نطنز" النووي، نتيجة "عمل تخريبي واختراق". [TRT عربي]

وفي سياق متّصل، ذكر تقرير عبري، أنّ إسرائيل من المحتمل أن تكون "ضالعة في الحادث الذي وقع في منشأة بموقع نطنز النووي الإيراني". [TRT عربي]