سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 12 أبريل/نيسان 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 12 أبريل/نيسان 2021
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تبذل جهوداً من أجل حل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا / AA
12 أبريل 2021

أهم الأحداث:

تركيا تسعى إلى حلّ الخلاف الروسي الأوكراني بالمفاوضات، وشكوك بشأن وقوف إسرائيل وراء حادث المنشأة النووية الإيرانية.

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تركيا تسعى إلى حلّ الخلاف الروسي الأوكراني بالمفاوضات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنّ بلاده تبذل جهوداً من أجل حلّ الخلافات بين روسيا وأوكرانيا عبر المفاوضات والسّلام. [TRT عربي]

وأشار أردوغان إلى أنّه التقى أمس في إسطنبول نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وشاركا معاً في الاجتماع التاسع للمجلس الإستراتيجي التركي-الأوكراني رفيع المستوى. [TRT عربي]

هل تقف إسرائيل وراء حادث المنشأة النووية الإيرانية؟

تعتقد إيران أنّ الحادث الذي أدى إلى وقوع خلل في الكهرباء بموقع "نطنز" النووي، نتيجة "عمل تخريبي واختراق". [TRT عربي]

وفي سياق متّصل، ذكر تقرير عبري، أنّ إسرائيل من المحتمل أن تكون "ضالعة في الحادث الذي وقع في منشأة بموقع نطنز النووي الإيراني". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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