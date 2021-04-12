أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، مساء الأحد، تدمير سادس طائرة "مفخخة" حوثية تجاه المملكة على مدار اليوم.

وأفاد التحالف في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية بأنّه "اعترض ودمّر الطائرة بدون طيار المفخخة السادسة هذا اليوم تجاه المملكة".

واعتبر التحالف الذي تقوده الرياض أنّ "محاولات المليشيا الحوثية العدائية ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية"، دون حديث عن خسائر.

وأعلنت جماعة الحوثي في بيان الأحد، استهدافها مرابض طائرات حربية بمطار جازان وقاعدة الملك خالد الجوية بمنطقة خميس مشيط.

وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء السعودية، وفضائية الإخبارية الرسمية في البلاد، إعلانات من التحالف عن إحباط 5 هجمات كانت تستهدف المملكة، منها اثنتان في جازان (جنوب غرب)، دون توضيح المناطق الثلاث المتبقية.

وكثّف الحوثيون مؤخراً، مِن إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيّرات على مناطق سعودية، وسط إعلانات متكررة مِن التّحالف بتدميرها، واتّهام الجماعة بأنها مدعومة بتلك الأسلحة من طهران، مقابل نفي إيراني.

وتقول جماعة الحوثي، إنّ هذه الهجمات رداً على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

وكثّفت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الجهود الدبلوماسية لإعلان اتفاق لوقف إطلاق النّار، رحبت به السعودية والحكومة اليمنية المدعومة من الرياض. ويضغط الحوثيون من أجل رفع كامل للحصار البحري والجوي الذي يفرضه التحالف على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.

وشنت الجماعة أيضاً هجوماً برياً على محافظة مأرب الغنية بالغاز آخر معقل للحكومة شمالي اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي "الحوثي" المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.