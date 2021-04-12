سياسة
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قرب موقع وفاة فلويد.. احتجاجات بعد مقتل أمريكي من أصل إفريقي على يد الشرطة
شهدت ولاية مينيسوتا الأمريكية احتجاجات ومواجهات مع الشرطة بعد قتل أحد عناصرها شاباً من أصول إفريقية عقب إيقاف سيارته لانتهاكه قواعد المرور الأحد، على بعد نحو 16 كيلومتراً فقط من موقع وفاة جورج فلويد.
قرب موقع وفاة فلويد.. احتجاجات بعد مقتل أمريكي من أصل إفريقي على يد الشرطة
احتجاجات ومواجهات مع الشرطة عقب قتل أحد عناصرها شاباً من أصول إفريقية في ولاية مينيسوتا الأمريكية / AFP
12 أبريل 2021

اندلعت احتجاجات ضدّ الشرطة بولاية مينيسوتا الأمريكية بعد قتل ضابط شاباً من أصول إفريقية عقب إيقاف سيارته لانتهاكه قواعد المرور الأحد، على بعد نحو 16 كيلومتراً فقط مِن موقع وفاة جورج فلويد خلال احتجازه بأحد شوارع منيابوليس في مايو/أيار 2020.

واحتشد مئات مِن المحتجين الغاضبين خارج مقرّ شرطة منطقة "بروكلين سنتر" مساء الأحد، مما دفع الشرطة إلى إطلاق الرصاص المطاطي.

وقال حاكم مينيسوتا تيم والز إنّ الشاب الذي قتلته الشرطة يُدعى دونتا رايت ويبلغ من العمر 20 عاماً.

وأشار في تغريدة إلى أنّه وزوجته يُصليّان "مِن أجل عائلة دونتا رايت بينما تنعى دولتنا حياة أخرى لرجل أسود أنهت حياته سلطات إنفاذ القانون".

وقالت كاتي رايت والدة الشاب المقتول أمام حشد ليل الأحد إنّه اتصل بها لإبلاغها بأنّ الشرطة أوقفته.

وأفادت رايت بأنّها سمعت أفراد الأمن يطلبون مِن نجلها ترك هاتفه المحمول قبل أن يُنهي أحدهم المكالمة. وبعد وقت قصير، أبلغتها صديقته بأنّه قتل بالرصاص.

وأكّد مكتب التوقيف الجنائي التابع لمينيسوتا أنّه "يحقق بشأن حادثة إطلاق نار مرتبطة بالشرطة" في بروكلين سنتر، لكنّه رفض تحديد هوية الضحيّة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووفق بيان لدائرة شرطة بروكلين سنتر، فإنّ أفراد الشرطة طلبوا مِن سائق التّوقف بسبب مخالفة مرورية. وعندما اكتشفوا وجود مذكرة بإلقاء القبض عليه أساساً، حاولوا توقيفه.

لكنّه عاد إلى سيارته وأطلق أحد العناصر النار فأصيب السائق وتُوفي فوراً.

وجاء في البيان أنّ راكبة كانت معه في السيارة تعرّضت "لإصابات لا تشكّل خطراً على حياتها" ونُقلت إلى مستشفى في المكان، دون أن تُحدد هويتها.

وتجّمع المئات في بروكلين سنتر ليل الأحد، حيث واجهتهم الشرطة بمعدّات مكافحة الشغب.

وأظهرت صور من الموقع رجالاً يدوسون على واجهة سيارة شرطة. وأطلقت الشرطة طلقات غير قاتلة في محاولة لتفريق المحتجين، حسب صحيفة "ستار تربيون".

وبعد نحو ساعة، تقلّص وجود الشرطة وأضاء الحشد الشموع وكتبوا في الشارع رسائل بالطبشور على نحو "العدالة لدونتا رايت".

ووصف رئيس بلدية مدينة بروكلين مايك إليوت إطلاق النار بأنه "مأساوي".

وقال على تويتر "نطلب مِن المتظاهرين المحافظة على السّلمية، ولا يجب التعامل مع الاحتجاجات السلمية بالقوة".

لكنّ صدامات جديدة وقعت بعد وقت قصير مِن تجمّع مئات المتظاهرين خارج مقر شرطة بروكلين سنتر حيث استُخدم الغاز المسيل والقنابل الصوتية لتفريقهم.

ويأتي حادث إطلاق النار في وقت تتواصل محاكمة الشرطي السابق ديريد شوفين المتهم بقتل الأميركي مِن أصل إفريقي جورج فلويد في مينيابوليس في مايو/أيار الماضي.

وأشعل قتل فلويد شهوراً من الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العنصرية وعنف الشرطة وأثار غضباً دولياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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