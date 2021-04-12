تأهلت صورة فضائية لبحيرة "وان" شرقي تركيا لنهائي مسابقة "بطولة العالم" الافتراضية للصور التي تنظمها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وتمكنت الصورة مِن الوصول إلى المرحلة النهائية عبر عمليات التصويت المستمرة منذ 8 مارس/آذار في المسابقة التي بدأت بمشاركة 32 صورة.

وينتهي التصويت عبر موقع "earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth"، ظهر الاثنين (12:00) بتوقيت الولايات المتحدة (GMT-4).

وفي وقت سابق، دعت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، ووزير البيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، إلى دعم الصورة عبر التصويت.