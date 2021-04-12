سياسة
2 دقيقة قراءة
مصر: نقدّر لفتات تركيا الأخيرة وحريصون على الحوار معها
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريح لإحدى القنوات المصرية الخاصة، إنّ القاهرة حريصة على وجود حوار مع أنقرة يصبّ في مصلحة الطرفين، وأكد أنّ التصريحات واللفتات التركية الأخيرة موضع تقدير.
مصر: نقدّر لفتات تركيا الأخيرة وحريصون على الحوار معها
شكري أكد اهتمام مصر باللفتات التركية وحرصها على وجود حوار يصبّ في مصلحة الطرفين  / AFP
12 أبريل 2021

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنّ القاهرة "حريصة على إقامة علاقات وخلق حوار مع تركيا يصبّ في مصلحة البلدين".

وقال شكري في مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة والناس" الخاصّة، مساء الأحد، إنّ "التصريحات واللفتات التركية الأخيرة موضع تقدير، ويوجد اهتمام بحدوث انتقال من مرحلة المؤشّرات السياسية والانفتاح السياسي الذي يُحدد إطار العلاقة وكيفية إدارتها".

وأضاف: "مصر حريصة على وجود حوار يصبّ في مصلحة الطرفين، وإقامة علاقات وفقاً لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها عدم الإضرار بالمصالح، وأن يُصاغ ذلك في إطار مشاورات سياسية حين تتوفر أرضية لذلك".

وأردف: "اتصال وزير الخارجية التركي يأتي في إطار المجاملات الإنسانية للتهنئة بحلول شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار مجمل التصريحات والإشارات التي صدرت من الجانب التركي فيما يتعلق بأهمية مصر".

وقبل أشهر عدّة، انطلقت إشارات إيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، كان أبرزها تصريحات جاوش أوغلو حول إمكانية تفاوض البلدين على ترسيم حدودهما البحرية في شرق البحر المتوسط.

كما تلاها إشادة وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، بقرارات وتوجّهات الحكومة التركية الأخيرة، بشأن العلاقات مع القاهرة، واصفاً إيّاها بأنها "بادرة طيبة".

والخميس، قدّم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الشّكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على جهوده خلال رئاسة تركيا الدوريّة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية "D-8".

وقال مدبولي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس بلاده عبد الفتاح السيسي، عبر الاتصال المرئي خلال القمّة العاشرة للمجموعة، "أودّ أن أشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الجهود التي بذلتها بلاده خلال رئاستها لمنظمتنا".

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us