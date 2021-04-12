أعلن التلفزيون الرسمي الأردني، الاثنين، إحالة ملف الاعتقالات المرتبطة بالأمير حمزة إلى المدعي العام لاستكمال إجراءات المحاكمة.

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية (رسمية)، عن مصدر لم تذكر طبيعته أو اسمه، أن "ملف الاعتقالات المرتبطة بملف الأمير حمزة بن الحسين (الأخ غير الشقيق للعاهل عبد الله الثاني) تم تحويله إلى المدعي العام".

وأوضح أن "مسألة الأمير حمزة ستُحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية"، ما يعني استثناءه من إجراءات المحاكمة أمام القضاء.‎

وفي 4 أبريل/نيسان الجاري أعلن الأردن عن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفاه الأمير.

وقبيل ذلك بيوم واحد اعتقلت الأجهزة الأمنية المختلفة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله وآخرين، في إطار تلك التحقيقات.

والأحد ظهر الأمير حمزة، برفقة العاهل عبد الله الثاني، لأول مرة منذ بدء الأزمة، لدى زيارتهما وعدد من الأمراء إلى الأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.