أعلن وزير الأشغال العامة في لبنان المنتهية ولايته، الاثنين أنه وقع مرسوماً سيوسع المنطقة التي تطالب بها دولته في نزاع حدودي ملاحي مع إسرائيل.

وقال ميشيل نجار للصحفيين إنه وقع على تعديل لمرسوم سيمد رسمياً مطالب لبنان بنحو 1430 كيلومتراً مربعاً. ستغضب الخطوة الأحادية التي اتخذها لبنان على الأرجح إسرائيل والولايات المتحدة اللتين لا تتوقعان الاعتراف بتمديد المنطقة المتنازع عليها رسمياً.

وبدأ لبنان وإسرائيل محادثات غير مباشرة بوساطة أمريكية في أكتوبر/تشرين الأول للتوصل إلى اتفاق حول المنطقة المتنازع عليها، ويعتقد أنها غنية بالنفط واحتياطي الغاز الطبيعي. الاجتماعات التي سرعان ما توقفت بعدها بأسابيع قليلة عقدت في نقطة للأمم المتحدة على الحدود بين البلدين اللذين ما زالا رسمياً في حالة حرب.

وتعد المفاوضات هي أول مفاوضات غير أمنية من نوعها بين البلدين. وقد يمهد حل النزاع الحدودي الطريق أمام صفقات نفط وغاز مربحة على الجانبين.