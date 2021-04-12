سياسة
2 دقيقة قراءة
لبنان يوسع منطقة متنازع عليها حدودياً مع إسرائيل
أعلن وزير الأشغال العامة في لبنان المنتهية ولايته اليوم الاثنين أنه وقع مرسوماً سيوسع المنطقة التي تطالب بها دولته في نزاع حدودي ملاحي مع إسرائيل.
لبنان يوسع منطقة متنازع عليها حدودياً مع إسرائيل
الحدود اللبنانية الإسرائيلية / AA
12 أبريل 2021

أعلن وزير الأشغال العامة في لبنان المنتهية ولايته، الاثنين أنه وقع مرسوماً سيوسع المنطقة التي تطالب بها دولته في نزاع حدودي ملاحي مع إسرائيل.

وقال ميشيل نجار للصحفيين إنه وقع على تعديل لمرسوم سيمد رسمياً مطالب لبنان بنحو 1430 كيلومتراً مربعاً. ستغضب الخطوة الأحادية التي اتخذها لبنان على الأرجح إسرائيل والولايات المتحدة اللتين لا تتوقعان الاعتراف بتمديد المنطقة المتنازع عليها رسمياً.

وبدأ لبنان وإسرائيل محادثات غير مباشرة بوساطة أمريكية في أكتوبر/تشرين الأول للتوصل إلى اتفاق حول المنطقة المتنازع عليها، ويعتقد أنها غنية بالنفط واحتياطي الغاز الطبيعي. الاجتماعات التي سرعان ما توقفت بعدها بأسابيع قليلة عقدت في نقطة للأمم المتحدة على الحدود بين البلدين اللذين ما زالا رسمياً في حالة حرب.

وتعد المفاوضات هي أول مفاوضات غير أمنية من نوعها بين البلدين. وقد يمهد حل النزاع الحدودي الطريق أمام صفقات نفط وغاز مربحة على الجانبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us