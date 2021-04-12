سياسة
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وسط مراسم رسمية.. أردوغان يستقبل رئيس الحكومة الليبية في أنقرة
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة أنقرة، فيما يرافقه وفد رفيع المستوى، لحضور الاجتماع الأول "للمجلس التركي الليبي للتعاون الاستراتيجي".
وسط مراسم رسمية.. أردوغان يستقبل رئيس الحكومة الليبية في أنقرة
من المرتقب أن يعقد الرئيس أردوغان والدبيبة مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب اللقاء الثنائي / AA
12 أبريل 2021

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ورافقت فرقة الخيالة رئيس الحكومة الليبية حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث استقبله أردوغان.

وبعد وصول الزعيمين إلى منصة البروتوكول، عُزف النشيدان الوطنيان التركي والليبي.

وحيّا الدبيبة حرس الشرف، ثم توجه الزعيمان لالتقاط صور أمام علمَي بلديهما.

ومن المرتقب أن يعقد الرئيس أردوغان والدبيبة، مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب اللقاء الثنائي وعلى مستوى الوفود.

وفي إطار الزيارة أجرى الوفد المرافق لرئيس الحكومة الليبية لقاءات ثنائية مع وزراء أتراك، تطرقوا خلالها إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة.

وجاءت اللقاءات التي جرت بشكل منفصل على هامش الزيارة غير محددة المدة التي يجريها رئيس الحكومة الليبية، على رأس وفد رفيع المستوى، لحضور الاجتماع الأول "للمجلس التركي الليبي للتعاون الاستراتيجي" حيث يتضمن لقاؤه بالرئيس رجب طيب أردوغان توقيع عدة اتفاقيات، يعقبه عقد مؤتمر صحفي مشترك.

وهذه هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس/آذار الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وتنفيذاً لمذكرة التعاون الأمني، ساندت تركيا الحكومة الليبية في مواجهة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوروبية، ما ساهم في تغيير الوضع الميداني والتوجه نحو البحث عن حل سلمي للأزمة بالبلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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