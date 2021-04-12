يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ (2021م) الثلاثاء، الموافق 13 أبريل/نيسان الجاري، في كل من تركيا ومصر وتونس واليمن والعراق ولبنان والسعودية، والإمارات والكويت وفلسطين والأردن والبحرين والسودان وقطر، بينما يبدأ الأربعاء في سلطنة عمان.

ففي تركيا يبدأ رمضان، الثلاثاء، وفق تقويم فلكي أُعلن في وقت سابق، حيث تعتمد عليه البلاد لتحديد جميع المواسم والأعياد والمناسبات الدينية.

وعربياً، أعلنت المحكمة العليا في السعودية، وهيئة الرؤية الشرعية في الكويت، واللجنة الإماراتية لتحري الهلال، في بيانات منفصلة، الاثنين، أن أول أيام شهر رمضان غداً الثلاثاء بعد ثبوت رؤية الهلال.

بينما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأنه لم تثبت رؤية الهلال، والأربعاء أول أيام رمضان.

والأحد، أعلنت كل من دار مصر وتونس ولبنان واليمن، وديوان الوقف السني العراقي والأردن والبحرين وفلسطين، ثبوت رؤية الهلال، وبدء أول أيام رمضان الثلاثاء.

وللعام الثاني على التوالي، يحل شهر رمضان في ظل استمرار جائحة "كورونا"، بما تخلفه من تداعيات سلبية على اقتصادات الدول وأوضاع المواطنين المعيشية.

ومنعت دول عديدة إقامة بعض الفروض اليومية وصلاة التراويح في المساجد، فيما سمحت أخرى بها مع فرض تدابير احترازية مشددة، بالإضافة إلى حظر تجوال كلي أو جزئي، خلال الشهر المبارك، لمنع انتشار الفيروس.