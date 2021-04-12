وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، على البيان التركي الليبي المشترك، خلال لقائهما بالعاصمة أنقرة.

وأكد البيان أهمية الحفاظ على استقلال ليبيا وسيادتها الكاملة وسلامة أراضيها، ووحدتها السياسية.

كما شدد البيان، على أن المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية "الهيكل الإداري الشرعي الوحيد في ليبيا".

ولفت إلى أهمية التنسيق من أجل "المضي قدماً في العملية السياسية"، التي تؤدي بدورها إلى الانتخابات المزمع إجراؤها بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشاد بأهمية الإسهامات التركية في تأسيس وقف إطلاق نار مستدام ودائم في ليبيا.

كما أكد البيان الحاجة إلى تنظيم مؤتمر إقليمي، يدعم التعاون والحوار شرقي المتوسط ويهدف لضمان حقوق جميع الأطراف.