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أردوغان: نسعى لإحلال السلام بليبيا ودعم حكومة الوحدة الوطنية، و "إرهاب إسرائيلي".. إيران تتهم إسرائيل بتخريب مصنع نووي وتتوعد بـ"الانتقام".

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أردوغان: نسعى لإحلال السلام بليبيا ودعم حكومة الوحدة الوطنية

أكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مشيراً إلى أن أنقرة تسعى من أجل إحلال السلام في ليبيا ودعم العملية السياسية. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أعقب توقيع 5 اتفاقيات بين البلدين، أن "تركيا جاهزة من أجل المشاركة في إعمار ليبيا وتسخير خبراتها لهذا الهدف"، لافتاً إلى أن "هدفنا هو رفاهية الشعب الليبي أولاً وحماية وحدة الأراضي الليبية والوحدة والاستقلال الليبي". [TRT عربي]

"إرهاب إسرائيلي".. إيران تتهم إسرائيل بتخريب مصنع نووي وتتوعد بـ"الانتقام"

توعدت إيران بالانتقام من إسرائيل بعد اتهامها إياها بتخريب مصنع لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز، مشيرة إلى أنها سوف تكثف أنشطتها النووية. [TRT عربي]

وبدا أن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي يقلّل من أهمية ما حصل في نطنز، وقال، الاثنين، إن "مركز توزيع الكهرباء" في مصنع تخصيب اليورانيوم تعرّض لـ"انفجار صغير"، وذلك "نحو الخامسة فجراً". [TRT عربي]