سياسة
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"لمكافحة التضليل".. تركيا وليبيا تتفقان على إنشاء منصة إعلامية مشتركة
إدراكاً منهما لأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام، اتفقت تركيا وليبيا على إنشاء المنصة الإعلامية بهدف تعزيز العلاقات الإعلامية وتقوية علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، وسيتم من خلالها تنفيذ أعمال تلفزيونية وسينمائية مشتركة.
"لمكافحة التضليل".. تركيا وليبيا تتفقان على إنشاء منصة إعلامية مشتركة
المذكرة واحدة من 5 اتفاقيات أبرمها البلدان في مجالات مختلفة، خلال مراسم حضرها أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية  / AA
13 أبريل 2021

تعتزم تركيا وليبيا إنشاء منصة إعلامية مشتركة، تهدف إلى المساهمة في تعزيز العلاقات الإعلامية بين البلدين.

يأتي ذلك مع توقيع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد عمار اللافي، الاثنين، على "مذكرة تفاهم حول التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام".

والمذكرة واحدة من 5 اتفاقيات أبرمها البلدان في مجالات مختلفة، خلال مراسم حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ضمن إطار الاجتماع الأول للمجلس التركي الليبي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وإدراكاً منهما لأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام، اتفقت تركيا وليبيا على إنشاء المنصة الإعلامية بهدف تعزيز العلاقات الإعلامية وتقوية علاقات الصداقة القائمة بين البلدين.

وسيتم عبر المنصة إنشاء بنية تحتية لشبكة علاقات إعلامية سليمة بين البلدين، وذلك من خلال إنشاء جسر للتواصل بين قادة الرأي في البلدين وتنظيم برامج للتبادل والتدريب المهني.

كما سيتم أيضاً تأسيس شراكات مع ممثلين إعلاميين وقطاعات مختلفة، وتنفيذ أعمال تلفزيونية وسينمائية مشتركة، ومكافحة التضليل الإعلامي على الساحة الدولية، وإجراء أعمال مشتركة مع المؤسسات الإعلامية الرسمية في البلدين.

ومن المقرر تعيين الطرفين للجنة عمل مشتركة من أجل إعداد خطة تفصيلية تهدف لتشغيل المنصة الإعلامية في غضون 3 أشهر بعد دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ.

وستعقد اللجنة اجتماعات منتظمة في البلدين بالتناوب، في مواعيد معينة تحددها القنوات الدبلوماسية.

والاثنين، وصل وفد حكومي ليبي برئاسة الدبيبة يضم 14 وزيراً ورئيس الأركان محمد الحداد، إلى أنقرة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي.

وهذه أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، عقب تسلم مهامه في 16 مارس/آذار الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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