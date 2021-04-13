سياسة
2 دقيقة قراءة
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لفرض "ضريبة ثروة" على المستفيدين من كورونا
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومات إلى فرض "ضريبة تضامن" أو "ضريبة ثروة" على الأشخاص الذين تربّحوا بسبب وباء كورونا، مشيراً إلى أن ثروات الأغنى في العالم زادت بمقدار 5 تريليونات دولار منذ بدء تفشي الوباء.
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لفرض "ضريبة ثروة" على المستفيدين من كورونا
غوتيريش يحث الحكومات على فرض ضريبة على الأشخاص الذين زادت ثرواتهم بسبب وباء كورونا / AFP
13 أبريل 2021

صرّح الأمين العام أنطونيو غوتيريش الاثنين، بأن فشل العالم في التوحد في مواجهة وباء كورونا أدّى إلى تفاوتات واسعة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بما في ذلك "ضريبة ثروة" للمساعدة في تمويل التعافي العالمي من الوباء.

وقال غوتيريش إن أحدث التقارير تشير إلى أن "ثروات أغنى أغنياء العالم زادت 5 تريليونات دولار خلال العام الماضي" بسبب الوباء، وحث الحكومات على "النظر في فرض ضريبة تضامن أو ثروة على أولئك الذين استفادوا من الوباء، للحد من التفاوتات الهائلة".

وتأتي دعوة غوتيريش في أعقاب نداء وجّهه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى أكثر من ألفي ملياردير في العالم، لفتح حساباتهم المصرفية. وحذّر بيزلي من أن عام 2021 سيكون أسوأ من عام 2020، ومن دون مليارات الدولارات "قد نواجه مجاعات ذات أبعاد توراتية".

وأشار غوتيريش إلى أكثر من ثلاثة ملايين حالة وفاة، وزيادة الإصابات بفيروس كورونا، وأسوأ ركود منذ 90 عاماً، وسقوط نحو 120 مليون شخص في براثن الفقر المدقع، وفقدان نحو 255 مليون وظيفة بدوام كامل.

وقال غوتيريش: إن "تعزيز استجابة عالمية عادلة والتعافي من الوباء يضع التعددية على المحك... حتى الآن، إنه اختبار فشلنا فيه".

وأضاف: أن "جهود التلقيح مجرد مثال واحد"، مشدداً على أن "10 دول فقط تمتلك نحو 75% من التطعيمات العالمية، فيما لم تبدأ دول كثيرة حتى في تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمواطنين الأكثر ضعفاً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us