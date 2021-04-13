سياسة
3 دقيقة قراءة
"المحيا".. تقليد عثماني قديم يزيّن مساجد تركيا طوال الشهر الكريم
بدأ تقليد تعليق "المحيا" لأول مرة بالدولة العثمانية في عهد السلطان أحمد الأول عندما تم تعليقها على مآذن جامع السلطان أحمد، واستمر هذا التقليد يزين المساجد في تركيا حتى يومنا هذا.
"المحيا".. تقليد عثماني قديم يزيّن مساجد تركيا طوال الشهر الكريم
لافتة محيا على مآذن جامع السليمانية بمدينة إسطنبول وكُتب عليها "الحمد لك والشكر لك" / TRT Haber
13 أبريل 2021

بدأت مساجد إسطنبول في تعليق لافتات "المحيا" استمراراً للتقليد المتبع منذ عهد الدولة العثمانية، استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم الذي يصفه الأتراك بـ"سلطان الشهور الأحد عشر".

وبدأ تقليد تعليق "المحيا" لأول مرة بالدولة العثمانية في عهد السلطان أحمد الأول عندما تم تعليقها على مآذن جامع السلطان أحمد، واستمر هذا التقليد يزين المساجد في تركيا حتى يومنا هذا.

على يد فريق يقوده "قهرمان يلديز"، مساعد حاجي علي جيلان آخر حرفيي المحيا في الدولة العثمانية، يتم تجهيز لافتات "المحيا" التي تزين مآذن الجوامع التاريخية في إسطنبول وأدرنة وبورصة في ليالي رمضان بورشة مديرية الأوقاف في مدينة إسطنبول.

ومع اقتراب شهر رمضان بدأ يلديز وفريقه بتعليق "قلائد المساجد" بين مآذن 6 مساجد في إسطنبول.

فن وتقليد عثماني

وفي حوار مع وكالة الأناضول، يقول قهرمان يلديز الذي بدأ المهنة منذ صغره، ويكمل هذا العام 50 عاماً فيها، إن المحيا فن عثماني عمره 450 عاماً، ولافتاته في بدايتها كانت تُصنع من المصابيح الزيتية.

وأوضح يلديز أن أول محيا تم تعليقها كانت بين مئذنتين بجامع السلطان أحمد.

وأشار إلى أن المحيا أصبحت تُصنع من المصابيح الكهربائية منذ عهد الجمهورية.

رمضان "الوعي بالمسؤولية"

ولفت يلديز إلى أن رئاسة الشؤون الدينية تحدد كل عام الموضوع الرئيسي للعبارات التي ستُكتب، وكان موضوع العام الماضي هو "الإنفاق" بينما سيكون موضوع هذا العام "رمضان والوعي بالمسؤولية".

وأضاف أن دار الإفتاء بإسطنبول سلمتهم العبارات التي ستُكتب في لافتات المحيا هذا العام، وقاموا بكتابتها وبدؤوا في تعليقها.

وتابع "نقوم بكل مراحل المحيا بأنفسنا من كتابة اللافتات حتى التعليق. وسنقوم بتعليق لافتات المحيا بين مآذن 6 مساجد بإسطنبول، ومسجد السليمية في أدرنة، وأولو جامع في بورصة. ويتم تغيير العبارات على المحيا في إسطنبول 4 مرات وفي أدرنة وبورصة مرتين طوال شهر رمضان".

وأشار يلديز إلى أنهم بدؤوا بتعليق المحيا في إسطنبول من جامع أيوب سلطان، وعلقوا لافتة مكتوب عليها عبارة "الصيام طُهر".

وأضاف أنهم سيقومون بتغيير العبارات 4 مرات طوال شهر رمضان.

وذكر يلديز أن إضاءة لافتات المحيا في مساء رمضان تضفي جواً مختلفاً للشهر الكريم، وأن الناس قديماً كانوا يتجولون بين المساجد لرؤية لافتات المحيا.

وأشار إلى ان المحيا قديماً كانت بمنزلة المنشورات المرئية ولا تزال من مظاهر البهجة في رمضان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us