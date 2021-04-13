سياسة
3 دقيقة قراءة
خاصة في حفلات الزفاف.. مساعٍ فرنسية لحظر رفع علم الجزائر
هل تخطط للزواج في فرنسا؟ عليك التفكير ملياً قبل اتخاذ هذا القرار لأنه من المتوقع قريباً منع التلويح بأي علم سوى العلم الفرنسي خلال حفلات الزفاف. قضية جديدة أصبحت مثار نقاش في البلاد، وبوابة أخرى للتدخل في الخصوصيات، وتحديد كيفية تنظيم الاحتفالات.
خاصة في حفلات الزفاف.. مساعٍ فرنسية لحظر رفع علم الجزائر
هل تحظر فرنسا رفع العلم الجزائري خلال مراسم الزفاف؟ / AFP
13 أبريل 2021

هل تخطط للزواج في فرنسا؟ عليك التفكير ملياً قبل اتخاذ هذا القرار لأنه من المتوقع قريباً منع التلويح بأي علم سوى العلم الفرنسي خلال حفلات الزفاف.

قضية جديدة أصبحت مثار نقاش في البلاد، وبوابة أخرى للمسؤولين الفرنسيين للتدخل في خصوصيات وهويات المواطنين والمقيمين، وتحديد كيفية تنظيم احتفالاتهم. فقد تعلن فرنسا قريباً حظر رفع الأعلام الأجنبية خلال حفلات الزفاف التي تُقام في المباني العامة، كجزء من محاولة الدفاع عمَّا يسمى بـ"القيم الجمهورية".

هذا القانون سيكون جزءاً من مجموعة من الإجراءات التي تستهدف الأجانب في البلاد والمسلمين على وجه الخصوص ضمن ما يُسمى بقانون "مكافحة الانفصالية".

التعديل الجديد الذي يشق طريقه في البرلمان الفرنسي لا يحدد دولة أو جنسية معينة في قضية منع رفع الأعلام، لكنّ المشرعين الذين صوتوا لتمريره يؤكدون أنه يستهدف الجزائريين.

وقال أحد المشرعين عند سؤاله عن التعديل الجديد: "إذا كان الجزائريون سعداء لوجودهم في فرنسا فليظهروا العلم الفرنسي".

كما ادعى مشرع فرنسي آخر أن الجزائريين الذين يقيمون مراسم الزفاف في المباني العامة "يغزون المكان بصخب دون أي احترام" ، وأضاف: "في فرنسا قاعات البلدية هي رمز هويتنا. لذلك فمن المنطقي أن ترفرف رايتنا فقط هناك".

وفي حال جرى تمرير التعديل في النسخة النهائية من مشروع القانون، فإنه سيسهل على رؤساء البلديات الفرنسيين في جميع أنحاء البلاد الاتصال بالشرطة في حفلات الزفاف التي يرونها "لا تحترم فرنسا بما فيه الكفاية".

وفي 16 فبراير/شباط الماضي أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع القانون الذي طرحه الرئيس إيمانويل ماكرون العام الماضي لمحاربة ما يُسمى بـ"الانفصالية الإسلامية".

ومن المتوقع أن يعود مشروع القانون المذكور إلى الجمعية الوطنية بعد التصويت عليه في مجلس الشيوخ.

ويواجه مشروع قانون "الانفصالية"، الذي أعدته حكومة ماكرون، انتقادات واسعة لاستهدافه الأجانب والمسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيوداً على جميع مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر كأنها مشكلة مزمنة.

وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، و مراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us