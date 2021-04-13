سياسة
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الصديق المشاغب للرئيس الأمريكي يغادر البيت الأبيض مجدداً.. تعرّف السبب
يستعد "ميجور" الكلب المشاغب صديق الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، لمغادرة البيت الأبيض للمرة الثانية منذ تولي بايدن المنصب. إليكم التفاصيل.
الصديق المشاغب للرئيس الأمريكي يغادر البيت الأبيض مجدداً.. تعرّف السبب
التدريبات المقررة تهدف لمساعدة "ميجور" على تحسين سلوكه بعدما أظهر سلوكاً عدائياً خلال الأسابيع الأولى له بالبيت الأبيض / AP
13 أبريل 2021

يستعد "ميجور" الكلب المشاغب صديق الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل لمغادرة البيت الأبيض مجدداً، ليتبع هذه المرة تدريباً يهدف إلى مساعدته على تحسين سلوكه بعدما أظهر سلوكاً عدائياً خلال الأسابيع الأولى لحياته الجديدة في المقر الرئاسي.

وأكد مايكل لاروزا الناطق باسم السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، أن الكلب "ميجور"، وهو من نوع الراعي الألماني، "سيخضع لتدريب إضافي لمساعدته على التكيف مع حياته في البيت الأبيض".

وأشار إلى أن التدريب سيستمر بضعة أسابيع.

ولم يكن التكيّف مع الحياة في المقر الرئاسي الأمريكي مهمة سهلة للكلب الذي تبنّاه الزوجان جو وجيل بايدن من ملجأ للكلاب.

ففي مارس/آذار الماضي أُخرج "ميجور" لفترة مؤقتة من المقر الرئاسي ونُقِل إلى منزل بايدن العائلي بولاية ديلاوير شمال شرقي الولايات المتحدة، بعد حادثة عض واحدة على الأقل في البيت الأبيض.

وعزا الرئيس جو بايدن في حديث لمحطة ABC نيوز المشكلات مع "ميجور"، إلى اعتماد الحيوان سلوكاً حمائياً مفرطاً في بيئته الجديدة المكتظة دائماً.

وقد تلقى "ميجور" حينها تدريباً لتصحيح الوضع، لكن ذلك لم يكن كافياً على ما يبدو.

ورغم مغادرة "ميجور" سيبقى "تشامب" الكلب الثاني من نوع الراعي الألماني للثنائي الرئاسي، وهو حيوان أكبر سناً وأكثر هدوءاً، إلى جانب صاحبيه في واشنطن العاصمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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