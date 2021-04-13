حثّت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، الدول على تعليق بيع الحيوانات الحية التي تُصطاد من البرية في أسواق الغذاء كإجراء طارئ، قائلةً إن الحيوانات البرية تشكّل مصدراً رئيسياً للأمراض المعدية الناشئة مثل فيروس كورونا.

وأصدرت المنظمة بدعم من شركائها الرئيسيين إرشادات جديدة تشير إلى أن الحيوانات، بخاصة البرية منها، "مصدر لأكثر من 70% من جميع الأمراض المعدية الناشئة لدى البشر، والكثير من تلك الأمراض سببها فيروسات جديدة".

وكان مصدر فيروس كورونا مثار تكهنات مكثّفة لأكثر من عام، لكن أغلبها تُركِّز حول احتمالية أن يكون مصدره الخفافيش التي نقلته إلى البشر بعد بيعها في صورة طعام أو دواء في الأسواق الصينية التقليدية. وظهر الوباء للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية.

وسلّطت منظمة الصحة العالمية الضوء على خطر الانتقال المباشر للأمراض المعدية الناشئة إلى البشر الذين يتعاملون مع السوائل الجسدية لحيوان مصاب، مدللةً "بالمخاطر الإضافية" المتمثّلة في التقاط العدوى في الأماكن التي توجد فيها مثل هذه الحيوانات أو المواقع التي يمكن أن تكون ملوّثة بمثل هذه الفيروسات.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان: "يمكن للأسواق التقليدية في العالم أن تلعب دوراً رئيسياً في توفير الغذاء وسبل العيش لعدد كبير من السكان. لذلك فإن حظر بيع الحيوانات يمكن أن يحمي صحة الأفراد، سواء العاملين أو الذين يتسوقون في تلك الأماكن".

وانضمت منظمة الصحة العالمية إلى المنظمة العالمية لصحة الحيوان وبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في تحليلها الذي أدّى إلى التوصيات الجديدة.