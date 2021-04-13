سياسة
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تركيا بالمركز الثاني في مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي بين دول مجموعة العشرين
حلّت تركيا في المركز الثاني بعد الصين، في مؤشر الإنتاج الصناعي على أساس سنوي خلال فبراير/شباط الماضي، بعد تسجيلها زيادة بنسبة 8.8%، وفقاً لما أعلنه وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك في تغريدة له.
تركيا بالمركز الثاني في مؤشر الإنتاج الصناعي السنوي بين دول مجموعة العشرين
تركيا تسجل ارتففاعاً في مؤشر الإنتاج الصناعي على أساس سنوي خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 8.8% / AA
13 أبريل 2021

سجّلت تركيا زيادة في مؤشر الإنتاج الصناعي على أساس سنوي خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 8.8%، لتحل في المركز الثاني بعد الصين بين دول مجموعة العشرين، وفقاً لما أعلنه وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك في تغريدة له.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة الإحصاء التركية ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال فبراير/شباط بنسبة 0.1% على أساس شهري، و8.8% على أساس سنوي.

وأوضح وارانك أن الاتجاه المتزايد في الإنتاج الصناعي في تركيا مستمر رغم الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

وأضاف أن الإنتاج الصناعي في تركيا زاد في فبراير/شباط الماضي بنسبة 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتكون بذلك إحدى الدول الأكثر نمواً في الإنتاج الصناعي السنوي بين دول مجموعة العشرين.

وأشار إلى أن الأداء المتزايد في الإنتاج جعل تركيا تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في مجموعة العشرين.

يُشار إلى أن الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية زاد بنسبة 0.9% على أساس سنوي، فيما تراجع في اليابان بنسبة 2.6%، وبنسبة 3.6% في الهند، و4.2% في الولايات المتحدة، و6.4% في ألمانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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