أصبحت التطورات المتعلقة بخطط نشر مسيّرات وطائرات مقاتلة على حاملة الطائرات التركية TCG Anadolu من أكثر الموضوعات لفتاً للانتباه في مجال الصناعات الدفاعية الوطنية بتركيا التي وجدت نفسها مجبرة على العمل بشكل مكثّف لإيجاد خطط بديلة، في ظل استمرار الولايات المتحدة في التعامل بسلوكيات متقلبة.

ويمكن القول الآن إنه بإجراء بعض التحديثات البسيطة، لم يعد صعباً نشر المسيّرات التركية على TCG Anadolu، فليس سراً أن شركة بايكار للصناعات الدفاعية تعمل حالياً على إنتاج منصة جديدة خاصة بحاملة الطائرات التركية.

ولا يقتصر الاهتمام بإمكانية نشر مسيّرات على TCG Anadoluعلى الداخل التركي فقط، إذ بات الأمر مثار اهتمام خبراء الصناعات الدفاعية في دول أخرى على رأسها إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية.

ويلفت الباحث في مجال الصناعات الدفاعية فاتح محمد كوتشوك إلى أن الاهتمام الإسباني بحاملة الطائرات التركية يرجع إلى تصميمها القريب جداً من تصميم حاملة الطائرات "خوان كارلوس الأول LT6" التي تستخدمها البحرية الإسبانية منذ سنوات طويلة.

ولكنه يؤكد أن نجاحات المسيّرات التركية في ميادين قتالية بسوريا وقره باغ، كانت الشرارة التي أشعلت فتيل النقاشات حول هذا الموضوع في أنحاء مختلفة من العالم، مضيفاً في مقابلة مع TRT HABER: "سوريا وقره باغ كانا نقطتي تحوّل".

ويشير كوتشوك إلى أن الاهتمام العالمي بالإنجازات التي حققتها الصناعات الدفاعية الوطنية في تركيا مؤخراً، يمكن إرجاعه إلى المبدأ الذي تبنّته أنقرة في هذا المضمار، والذي يمكن التعبير عنه بـ"البحث عن حلول سريعة وناجحة بتكلفة منخفضة".