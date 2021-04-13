سياسة
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أوزيل يتبرع بـ100 ألف يورو لأطفال الروهينغيا وسوريا والصومال
تبرع اللاعب الألماني من أصل تركي مسعود أوزيل، بمبلغ 100 ألف يورو لصالح جمعية تركية أعلنت أنها ستنفق المبلغ على المحتاجين في سوريا والصومال ومخيمات مسلمي الروهينغيا في بنغلاديش.
أوزيل يتبرع بـ100 ألف يورو لأطفال الروهينغيا وسوريا والصومال
شارك مسعود أوزيل في حملة الهلال الأحمر التركي لهذا العام بمبلغ 100 ألف يورو / AA
13 أبريل 2021

شارك النجم الألماني من أصل تركي، ولاعب فريق فنربهتشه، مسعودأوزيل، بمبلغ 100 ألف يورو (نحو 119 ألف دولار)، في حملة تبرعات للهلال الأحمر التركي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان الثلاثاء، إن أوزيل شارك في حملة المنظمة لهذا العام بمناسبة شهر رمضان.

وأضافت أنه من المخطط إنفاق المبلغ الذي تبرع به أوزيل لتوزيع 2800 طرد مساعدات غذائية على المحتاجين في تركيا، و1000 طرد في إندونيسيا، و750 طرداً في مخيمات مسلمي الروهينغيا اللاجئين في بنغلاديش.

وأردفت بأنه ستُوزَّع أيضاً وجبات إفطار على أطفال أيتام في إدلب السورية، والعاصمة الصومالية مقديشو، طوال الشهر الفضيل.

وتَضمَّن البيان، تصريحاً لرئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنق، أوضح فيه أن أوزيل يواصل زرع البسمة في أوجه آلاف الأطفال، في دول عديدة مثل تركيا والصومال وسوريا، منذ عدة سنوات.

وأضاف أن أوزيل شارك في حملة المنظمة لهذا العام بمبلغ 100 ألف يورو، داعياً أصحاب الخير إلى مدّ يد العون للمحتاجين في هذا الشهر الفضيل أسوة به.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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