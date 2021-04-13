سياسة
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ألف جنيه إسترليني مكافأة لمن يجد "أكبر أرنب في العالم"
رصدت أنيت إدواردز، صاحبة "أكبر أرنب في العالم" وفق موسوعة غينيس، مكافأة قدرها ألف جنيه إسترليني لمن يعثر عليه، بعد سرقته من حديقة منزله.
ألف جنيه إسترليني مكافأة لمن يجد "أكبر أرنب في العالم"
الأرنب داريوس يبلغ طوله 1,29 متر، وصنّفته موسوعة غينيس "أكبر أرنب في العالم" في عام 2010
13 أبريل 2021

أطلقت الشرطة البريطانية نداءً للشهود، بعد سرقة "أكبر أرنب في العالم" حسب التوصيف الوارد عنه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فيما رصدت صاحبته مكافأة لمن يساعد على العثور عليه.

وذكرت قوات الأمن أن الأرنب داريوس البالغ طوله 1,29 متر، سُرق من حظيرة كان يعيش فيها، بحديقة أصحابه في ستولتون بمنطقة روشستر، ليل السبت/الأحد.

وعلى تويتر، وعدت صاحبة الأرنب أنيت إدواردز، بمكافأة مالية قدرها ألف جنيه استرليني (1376 دولاراً) لمن يساعد على إعادته، موضحة أن الحيوان البالغ 11 سنة وفق الصحافة البريطانية، قد تخطّى سنّ التكاثر.

وقالت إدواردز، وهي عارضة سابقة لمجلة "بلايبوي" تبلغ من العمر 68 عاماً، لصحيفة "دايلي تليغراف"، إن "كل حيوان متفرد، ولا يمكن استبداله".

وأشارت إلى أن الأرنب داريوس، يتبع بسبب سنه نظاماً غذائياً خاصاً، وبالتالي فإن توقفه عن هذه الحمية من شأنه تعريضه للموت.

وقد أُدرجَ الأرنب داريوس ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه "أكبر أرنب على قيد الحياة" عام 2010.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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