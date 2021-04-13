سياسة
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إيران تُبلِغ "الطاقة الذرية" بأنها ستخصّب اليورانيوم بنسبة 60%
أبلغ رئيس الوفد الإيراني في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رسمياً، أن بلاده "ستبدأ تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%"، وهو مستوى تخصيب لم تصل إليه طهران من قبل.
إيران تُبلِغ "الطاقة الذرية" بأنها ستخصّب اليورانيوم بنسبة 60%
طهران أعلنت في وقت سابق أنها تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% / AFP
13 أبريل 2021

أعلنت إيران الثلاثاء، أنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو مستوى تخصيب لم تصل إليه طهران من قبل.

وأبلغ عباس عراقجي، رئيس الوفد الإيراني في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رسمياً، أن إيران "ستبدأ بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%".

وقال التليفزيون الإيراني الرسمي إن هذا القرار اتُّخذ "بعد الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية الأحد الماضي".

وكانت طهران أعلنت في وقت سابق أنها تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، وهي نسبة غير بعيدة عن النسبة المطلوبة لتصنيع السلاح النووي.

ولم تعلّق الوكالة الدولية على الإعلان الإيراني حتى الساعة (14:29 ت.غ).

والثلاثاء انطلقت محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب منه عام 2018.

وتهدف المفاوضات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، وتمهيد الطريق لتراجع إيران عن تملُّصها من القيود التي فُرضت عليها بموجبه، فزادت عمليات تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة، متجاوزة نسبة 3.67 بالمئة المسموح بها.

غير أنه وقع الأحد الماضي انفجار وانقطاع للتيار الكهربائي في منشأة نطنز النووية، حمّلت طهران على أثره إسرائيل المسؤولية، وتعهدت بالانتقام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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