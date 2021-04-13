سياسة
2 دقيقة قراءة
الخارجية التركية تعلن موعد مفاوضات السلام الأفغانية في إسطنبول
أعلنت وزارة الخارجية التركية استضافة إسطنبول مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وممثلي حركة طالبان، في الفترة من 24 أبريل/نيسان إلى 4 مايو/أيار.
الخارجية التركية تعلن موعد مفاوضات السلام الأفغانية في إسطنبول
تستضيف إسطنبول مفاوضات السلام الأفغانية بتنظيم مشترك من تركيا وقطر والأمم المتحدة / AFP
13 أبريل 2021

أعلنت وزارة الخارجية التركية انعقاد اجتماع مفاوضات السلام الأفغانية في إسطنبول، بين يومَي 24 أبريل/نيسان الجاري، و4 مايو/أيار المقبل.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إن إسطنبول ستستضيف خلال الفترة المذكورة مؤتمراً شاملاً رفيع المستوى بين أفغانستان وممثلي حركة طالبان، بتنظيم مشترك بين تركيا وقطر والأمم المتحدة.

وأضافت أن المنظمين المشاركين يشتركون في وجهة النظر حول ضرورة دعم "أفغانستان موحدة ذات سيادة واستقلال".

وأكد البيان أن الهدف الرئيسي لمؤتمر إسطنبول هو تسريع وإتمام المفاوضات المستمرة بين الأفغانيين في العاصمة القطرية الدوحة، في سبيل التوصل إلى حلّ سياسي عادل ودائم في أفغانستان.

ولفت إلى أن المؤتمر سيركز على توفير المساعدة للمتفاوضين في سبيل تحديد مبادئ تأسيسية تعكس وجهة نظر مشتركة حول مستقبل أفغانستان، وتشكيل خارطة طريق من أجل الحلّ السياسي، ووقف إطلاق النار.

وشدّد البيان على أن منظمي المؤتمر يتطلعون إلى تشكيله فرصة مهمة لجميع الأطراف، لإعادة تأكيد دعم الشعب الأفغاني في سبيل التوصل إلى السلام الشامل والاستقرار والرفاه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us