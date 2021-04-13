أعلنت وزارة الخارجية التركية انعقاد اجتماع مفاوضات السلام الأفغانية في إسطنبول، بين يومَي 24 أبريل/نيسان الجاري، و4 مايو/أيار المقبل.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء، إن إسطنبول ستستضيف خلال الفترة المذكورة مؤتمراً شاملاً رفيع المستوى بين أفغانستان وممثلي حركة طالبان، بتنظيم مشترك بين تركيا وقطر والأمم المتحدة.

وأضافت أن المنظمين المشاركين يشتركون في وجهة النظر حول ضرورة دعم "أفغانستان موحدة ذات سيادة واستقلال".

وأكد البيان أن الهدف الرئيسي لمؤتمر إسطنبول هو تسريع وإتمام المفاوضات المستمرة بين الأفغانيين في العاصمة القطرية الدوحة، في سبيل التوصل إلى حلّ سياسي عادل ودائم في أفغانستان.

ولفت إلى أن المؤتمر سيركز على توفير المساعدة للمتفاوضين في سبيل تحديد مبادئ تأسيسية تعكس وجهة نظر مشتركة حول مستقبل أفغانستان، وتشكيل خارطة طريق من أجل الحلّ السياسي، ووقف إطلاق النار.

وشدّد البيان على أن منظمي المؤتمر يتطلعون إلى تشكيله فرصة مهمة لجميع الأطراف، لإعادة تأكيد دعم الشعب الأفغاني في سبيل التوصل إلى السلام الشامل والاستقرار والرفاه.